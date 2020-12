Fourgon de course country pour garçons de campagne

La blague que tout propriétaire de camion a entendue à un moment donné, surtout si elle vit propre, c’est qu’il est un «agroboy»: un personnage mythique qui se comporte comme s’il vivait à la campagne, mais qui ne pose pas les pieds (et les roues) par terre. Eh bien, la catégorie a beaucoup gagné en renfort avec l’arrivée du Ram 1500 Rebel au Brésil.

Il se concentre sur l’agroboy, ou pour reprendre les mots de Ram, «un public plus urbain». Importé des États-Unis, il arrive en prévente pour les 100 premières unités à partir d’aujourd’hui (10) pour un «modeste» R € 399 990. La livraison commence en avril 2021. Il y a un ensemble d’équipement supplémentaire qui augmente le prix à R € 419 990.

Pour dissocier le pick-up de la grande sœur, le Ram 2500, la marque a opté pour un changement qui décevra sûrement beaucoup de monde: le moteur à essence. Sous le capot se trouve un 5.7 Hemi V8 qui produit 400 chevaux et 56,7 mkgf. Le changement de vitesse est automatique à huit rapports avec traction arrière 4 × 2 et entraînement électrique 4 × 4 et 4 × 4 avec blocage de différentiel arrière réduit.

Et voici le gros talon d’Achille du Ram 1500: le prix. Il est inférieur à tous égards à celui du Ram 2500, il n’a pas le moteur turbodiesel tant attendu, mais il en coûte 38 000 R € de plus (361 990 R € pour le Ram 2500) si l’on considère l’ensemble de base. Si vous utilisez celui du haut, ce que Ram espère vendre, la différence va jusqu’à 58 000 R €.

Visuel et dimensions

En termes de dimensions, le Ram 1500 Rebel n’est peut-être pas aussi colossal que sa sœur, mais il ne passe toujours pas inaperçu. Ils mesurent 5,92 mètres de long, 2 m de large et de haut et 3,67 m entre les empattements. À titre de comparaison, Toyota Hilux, leader dans le segment des camionnettes moyennes, mesure 5,32 m de long, 1,85 m de large, 1,81 m de haut et 3 m entre les empattements.

Concernant le look, le pick-up a misé sur des lignes générales qui se réfèrent à 2500. Mais il a sa propre personnalité, car Ram a opté pour la version Rebel, qui a un parti pris plus sportif.

Pour cela, il dispose d’une calandre avec finition noire, de format différent, ainsi que de pare-chocs. Dans l’une des cinq couleurs disponibles (blanc, gris, argent, noir ou rouge), le bas des portes et des jupes est noir, ainsi que le cadre dans les cas de roues. La cerise sur ce gâteau géant est le pack Night Edition qui comprend les emblèmes de la marque, le moteur Hemi, les roues en acier peintes en noir et le coffre.

Articles de série

La liste des articles standard est également opulente. Il dispose d’un centre multimédia vertical de 12 pouces avec navigateur GPS intégré. Il a également une intégration avec Android Auto et Apple CarPlay, tous deux par câble. Il y a une caméra 360º, des lumières LED avec feux de route automatiques, une recharge de téléphone portable par induction et un tableau de bord avec écran TFT 7 ”.

Six coussins gonflables, assistant de démarrage sur rampe, commandes de traction et de stabilité, assistant de stationnement, commande de vitesse adaptative et freinage d’urgence autonome avec détection des piétons sont d’autres éléments. Enfin, il y a un assistant d’entretien sur la route avec réglage du volant et commande de remorquage.

Dans la zone des installations, il y a un toit ouvrant panoramique, commande électrique de la lunette arrière du baquet, chauffage et refroidissement du siège pour tous les occupants et pédales avec réglage électrique de la distance, ce qui permet aux plus petits de les trouver plus facilement avec le siège en position élevée. .

En plus de tout cela, le package qui augmente le prix du pick-up, ajoute un système audio Harman Kardon avec 19 haut-parleurs, un rétroviseur numérique, un affichage tête haute et le couvercle de seau multifonctionnel. Elle permet une ouverture conventionnelle, avec amorti et sur les côtés, comme la «presse» Fiat Toro, mais fendue en 60/40.

Marcher et bien boire

Pour être à la hauteur du concept que Ram veut appliquer au camion, ils ont mis le test non pas sur le sol, mais sur l’asphalte. Le but était de montrer les capacités du moteur de 400 ch pour pousser plus de 2,5 tonnes. Et ça l’a fait.

Le V-oitão fait le travail pour garantir une bonne performance au Ram 1500 Rebel. Si la piste ne permettait pas de grands abus, après tout, avec une exagération poétique, elle avait presque la même largeur que le camion. La boîte de vitesses à huit rapports, fournie par ZF, était bien décalée en poids et en couple pour effectuer les changements de rapports idéaux, sans saccades.

Évidemment, cela a un coût à la pompe à carburant. La consommation rapportée par Ram est de 5,3 km / l en ville et de 6,6 km / l sur route avec un réservoir de 98 litres.

Pour tenter d’améliorer les performances, le moteur dispose d’un système de désactivation des cylindres à vitesse de croisière. Cela signifie que lorsqu’il n’est pas nécessaire, il fonctionne uniquement comme un V4. La vitesse maximale limitée électroniquement est de 174 km / h. Le 0 à 100 km / h se fait en 6,4 secondes.

La version Rebel, en plus des différences visuelles, a des améliorations mécaniques. Les suspensions sont surélevées de 2,5 cm sur chaque essieu, les pare-chocs sport de la marque Bilstein et les pneus ATR sur les roues 275/65 R18.

À propos, à l’avant, il utilise une suspension indépendante à double triangulation et à l’arrière un essieu rigide avec bras traînés et ressorts hélicoïdaux, contrairement aux faisceaux de ressorts plus courants dans les camionnettes au Brésil. Seul Nissan Frontier utilise un système similaire.

Impressions

Et sur la piste verrouillée de l’Autódromo Capuava, il était possible de voir l’une des grandes qualités du Ram 1500 Rebel: la suspension. Le confort et la stabilité sont exemplaires. Même en essayant d’aller au-delà de ce que la physique permet, la suspension maintient la carrosserie stable et rend les réponses fluides, même lorsqu’elle voulait sortir de l’arrière et que l’électronique faisait sa part.

Sur terre, même s’il s’agissait d’un voyage léger, il était possible d’en voir un peu. L’angle d’attaque est de 25,1 °, la sortie de 22,6 ° et la garde au sol de 249 mm. Dans un obstacle «boîte à œufs», avec plusieurs trous entrecoupés, le grand empattement et la suspension ont rendu la transposition fluide.

A l’intérieur, espace et confort sont laissés. Les supports vous permettent de tout transporter et la console centrale est aussi grande que le camion. Les sièges sont larges et confortables, tandis que l’ergonomie est exemplaire.

Pour ceux qui suivent, il y a beaucoup d’espace pour les jambes, les épaules et par rapport aux sièges avant. Il y a beaucoup de confort avec neuf entrées USB réparties entre les types A et C, ainsi que des entrées 12V réparties dans toute la cabine.

Seau

Quiconque est plus habitué au monde des camionnettes nord-américaines sait qu’il ne se soucie pas tant de la capacité de charge que du remorquage. C’est pourquoi même avec ces dimensions colossales, le Ram 1500 Rebel n’a qu’une capacité de 610 kg.

En revanche, il est capable de remorquer plus de 5 tonnes. Une technologie de ramassage intelligente est le Rambox, des zones de stockage d’articles dans les passages de roue arrière. Chacun a une capacité de 103,4 litres et sur le côté gauche, il dispose d’une prise de 115 volts et d’un éclairage.