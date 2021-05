Four The Conjuring: Le diable m’a fait faire des clips tease l’horrible exorcisme à venir

Quatre nouveaux clips taquinent les horreurs à venir dans le réalisateur Michael Chaves La conjuration: le diable m’a fait le faire. La première séquence dégage une partie de la forte Exorciste vibes précédemment vues dans d’autres supports marketing, tout en rappelant les plus récentes L’Exorcisme d’Emily Rose, combinant tous les cris alimentés par la religion et le contorsionnisme éreintant auquel vous vous attendez.

Le clip suivant nous présente Arne Cheyenne Johnson de Ruairi O’Connor alors qu’il se promène sur le bord de la route sans se regarder … et complètement couvert de sang.

La séquence suivante taquine la nouvelle approche du film du mythe de La conjuration, les Warrens défendant leurs croyances devant un tribunal, où ils font pression pour l’acceptation du diable.

Enfin, le dernier clip montre Vera Farmiga dans le rôle de Lorraine Warren utilisant ses pouvoirs comme médium pour revivre et ainsi résoudre un meurtre.

La conjuration: le diable m’a fait le faire supprimera la maison hantée habituelle mise en place et explorera à la place l’un des cas les plus célèbres des dossiers des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, le procès pour meurtre d’Arne Johnson, joué par Ruairi O’Connor. En 1981, Johnson a tué son propriétaire et est devenu la première personne dans l’histoire américaine à revendiquer la possession démoniaque comme sa défense.

James Wan a passé le relais au réalisateur de La malédiction de La Llorona Michael Chaves, qui a récemment qualifié son épisode de la franchise d’horreur de le plus sombre à ce jour. « À bien des égards, c’est le plus grand film de Conjuration », a déclaré le cinéaste. « J’ai montré la coupe finale à [star] Vera [Farmiga] et son mari et ils ont accepté, et ils se sont dit: « C’est le film de conjuration le plus sombre. » Il creuse dans un matériau vraiment sombre. C’est définitivement un cas où il y a de vraies conséquences, il y a de vraies victimes. »

Chaves a même doublé cette affirmation audacieuse, déclarant que, bien que des mots tels que « film le plus sombre à ce jour » soient souvent utilisés pour des suites d’horreur, La conjuration: le diable m’a fait le faire sera vraiment à la hauteur de cette description, et le réalisateur a même pensé à sa propre foi. « Ouais, c’est une très bonne question. J’ai totalement lutté avec ça. Je pense que jusqu’à présent, en étant simplement fan, la question de savoir si j’y croyais n’était pas vraiment mise au premier plan », a-t-il déclaré. . « Quand j’ai eu le script, et j’ai commencé à lire sur l’affaire – c’est un cas très différent des autres films de Conjuring. Il y a toujours le côté marketing de » Ce sera le film de Conjuring le plus sombre à ce jour « , mais à bien des égards, c’est vraiment le film Conjuring le plus sombre à ce jour. »

Avec Patrick Wilson et Vera Farmiga, qui reprendront tous deux leurs rôles d’enquêteurs et d’auteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, La conjuration: le diable m’a fait le faire devrait sortir aux États-Unis le 4 juin 2021. La suite aura également une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max à partir de cette date.

