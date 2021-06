« Foundation » : la série dévoile enfin sa date de sortie

Le service de streaming Apple TV+ a préparé ses abonnés avec un nouvel aperçu de « Foundation », une série inspirée de la trilogie acclamée de l’auteur de science-fiction Isaac Asimov, anticipant son arrivée sur les écrans le 24 septembre.

« Foundation » mettra en vedette Lee Pace et Jared Harris, présentant une histoire se déroulant de nombreuses années dans le futur, où l’humanité a construit un empire galactique, dont la chute a déjà été avertie par un individu, qui doit faire face aux efforts de l’empereur pour le faire taire.

La série met en vedette le scénariste David S. Goyer (Batman Begins), qui est producteur exécutif aux côtés de David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross et Robyn Asimov. La première bande-annonce de la série est sortie début 2020, même si sa première serait sérieusement affectée en raison des pauses dans les productions cinématographiques et télévisuelles imposées face à la pandémie.

La première publication de « Foundation » remonte à entre 1942 et 1950, lorsqu’Isaac Asimov l’a présentée sous forme de huit nouvelles qui ont été présentées dans le magazine « Astounding » pendant cette période. Peu de temps après, il a commencé à travailler sur ces histoires sous la forme d’une trilogie, présentant le premier volume de « Foundation » au début de 1951, suivi de « Foundation and Empire » en 1952 et « Second Foundation » en 1953.

En 1982, Isaac Asimov reviendra dans cet univers narratif avec le roman « Foundation’s Edge », présentant une suite en 1986 avec « Foundation and Earth », reliant cette saga à d’autres de ses histoires à travers le prequel « Prelude to Foundation » en 1988, devenant l’une des œuvres les plus acclamées de l’auteur, qui est toujours valable parmi les fans de littérature de science-fiction.