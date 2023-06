Foudre : Comment résister à la foudre dans Zelda Tears of the Kingdom ?

le lien doit être dans La légende de Zelda : les larmes du royaume toujours braver les éléments. Feu, eau, vent et même clignote rendre la vie difficile pour lui, mais heureusement, il peut faire quelque chose contre tous les dangers. Et donc il est bien sûr aussi possible de s’impliquer dans l’action-aventure protéger contre la foudre. Vous pouvez découvrir comment dans celui-ci Guide.

Pas de danger de la foudre : comment se protéger de la foudre dans Zelda Tears of the Kingdom

C’est toujours pareil : vous avez à peine laissé la dernière écurie loin derrière vous et vous êtes quelque part dans le néant absolu quand le tonnerre et les éclairs se déclenchent. A Link pendant une telle tempête équipement métallique sur l’homme, il finira tôt ou tard frappé par Thunderbolt et doit perdre tout un morceau de cœur.

Ou pire encore : vous en rencontrez un Électro Echsalfos à travers le chemin, qui vous surprendra avec une décharge électrique, obligeant Link à laisser tomber son équipement. Et une rencontre avec un Electro Robbery Slimeun électro slime ou même un Électropyromagus peut être tout aussi impoli.

Alors quand tout est contre vous, la météo et la moitié de l’écosystème d’Hyrule, que pouvez-vous faire pour vous protéger protéger contre les agressions électriques et la foudre? Beaucoup pour être honnête. Parce que Link peut Produire des médicaments et des provisionsqui protège des chocs électriques. Et il peut même trouver un heaume qui annule tous les dégâts de ce genre.

Voici comment résister à la foudre. ©Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom : Protégez avec des provisions et des potions

Si vous n’avez pas affaire à une véritable tempête, mais uniquement à des ennemis qui attaques électriques peut effectuer, alors il suffit déjà de consommer des plats ou des médicaments appropriés pour pouvoir en supporter les effets négatifs. La prochaine fois que vous serez dans une zone comme celle-là Désert Gerudo voulez, allez d’abord à un marmite.

Par exemple, utilisez des ingrédients comme le dans les plats frissonner ou ça herbe tremblantede prendre des dispositions que vous protège de l’électricité. Plus vous utilisez d’ingrédients différents avec électroprotection et plus la qualité des autres ingrédients que vous ajoutez est élevée, meilleur est le résultat. Essayez-le un peu ou référez-vous aux exemples suivants :

2x libellule tremblante, klaxon echsalfos électrique

2x Libellule, 2x Ditherwing, Gelée de Slime

Pomme, agrumes, cerf, gros sel

Bien sûr, ce ne sont en aucun cas toutes les recettes que vous pouvez utiliser pour faire des provisions et Médecine avec électro protection à obtenir, mais ils sont un bon endroit pour commencer à avoir une idée de ce qu’il faut penser. N’hésitez pas à en essayer beaucoup sur la marmite et vous trouverez certainement des plats encore meilleurs.

Des ingrédients comme le tremblement peuvent être transformés en plats avec protection électrique. ©Nintendo De telles paraboles protègent contre les attaques électriques simples, mais pas contre la foudre. ©Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom : comment se protéger de la foudre

Malheureusement, ces plats et potions sont de peu d’aide contre le pouvoir concentré de la nature, car un coup de foudre ça fait toujours très mal même avec une protection électrique. De plus, il est très difficile de se battre à l’extérieur lorsque Link un aimant ambulant pour la foudre est. Si vous êtes en déplacement dans une tempête, vous avez trois options.

D’une part, vous pouvez abri cherchez-les, car ils apparaissent tous les quelques centaines de mètres le long du chemin, ou vous pouvez en construire un vous-même. Les planches qui ont été dressées un peu partout pour la reconstruction d’Hyrule sont parfaitement adéquates pour un abri. Éteignez l’orage là-bas et utilisez le temps pour cuisiner ou via feu de camp laisser passer le temps.

En plus de cela, vous pouvez utiliser le armure isolante protège ça aussi La chérie de Ramda entendu et caché à Hyrule. Vous pouvez trouver la poitrine dans le Grotte à Flûte Grass Hillqui se trouve à quelques mètres au nord du Sanctuaire Tenjiten situé. A l’intérieur tu l’as avec toi Electro Robbery Slime et même des morts-vivants, l’armure isolante en vaut la chandelle. Même s’il ne protège que partiellement de la foudre.

Au nord du sanctuaire de Tendjiten se trouve la grotte de Flute Grass Hill. ©Nintendo Avec l’armure isolante, vous êtes bien protégé contre les attaques électriques, mais toujours pas contre la foudre. ©Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom : Comment devenir immunisé contre la foudre

Bien sûr, ce n’est pas vraiment génial, car nous voulons en fait le Blitzen résister. Cependant, vous aurez besoin de bien plus que quelques planches de bois et une potion électroprotectrice occasionnelle. Ce que tu cherches c’est ça casque de protection contre la foudrequi inflige tous les dégâts des attaques électriques et même de la foudre nié et toi avec de tout dommage de ce genre protège.

Le casque de protection contre la foudre appartient actuellement au Gang Yiga et va dans Cachette du Yiga gardé. Pour l’obtenir, vous devez d’abord l’ensemble Yiga complet griffe, sinon vous ne serez pas autorisé à entrer dans la base. Si vous vous êtes introduit en tant que nouveau venu, vous devez salle d’entrainement visite.

Le casque de foudre annule tous les dommages électriques. Même avec la foudre. ©Nintendo

Vous y trouverez un officier, qui garde la barre. Si vous voulez avoir le bon morceau, vous devez participer à l’entraînement et atteindre le troisième et dernier tour. Pouvez-vous le faire alors, dans 1:30 minutes au moins 9 adversaires pour vaincre, le casque de protection contre la foudre est à vous. Ce qui est bien sûr toute une chaîne d’exigences pour être protégé de la foudre pour toujours.

Dans notre guide détaillé, nous vous expliquerons comment le faire et ce que vous devez savoir d’autre sur la cachette de Yiga, quels secrets vous y attendent et quels autres objets vous pouvez trouver. Trouvez la cachette du gang Yiga et le casque éclair dans Zelda Tears of the Kingdom, voici comment.