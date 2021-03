Foster The People se joint aux coups pour une reprise de la «Symphonie douce-amère» de Verve | 45S

Nous ne savions pas que nous en avions besoin avant de l’entendre. Foster The People a fait équipe avec The Knocks pour enregistrer un EP de reprises des plus grands succès des années 90, dans lequel, bien sûr, est inclus « Symphonie douce-amère »par The Verve.

Le matériel qui est intitulé, ‘Melody & Silence’, dure environ 14 minutes et comprend quatre chansons dans lequel on peut aussi trouver « Devil’s Haircut » de Beck, « South Side » de Moby et Gwen Stefani, ainsi qu’une chanson originale réalisée entre les deux groupes intitulée « All About You », qui a déjà son propre clip vidéo.

Un fait curieux qui existe entre la vidéo de « All About You » et « Bittersweet Symphony » est que la première montre une référence claire à celle de The Verve de 1997, puisque dans celle-ci vous pouvez voir le chanteur de Foster The People, Mark Foster, chante et se promène dans la ville comme l’a fait Richard Ashcroft dans le clip vidéo désormais emblématique. Dans « Bittersweet Symphony », vous ne pouvez voir que les groupes dans un home studio montrant comment ils ont enregistré la chanson.

La version n’est pas loin de l’original à l’exception des synthétiseurs et des rythmes qui ont servi de base. L’épine dorsale du thème est conservée dans les violons si caractéristiques de la chanson, mais maintenant avec la voix particulière de Mark Foster ajoutée aux arrangements faits par The Knocks, «Bittersweet Symphony» cela devient une chanson dansante et même joyeuse.

Ci-dessous vous pouvez entendre la reprise de Foster The People et The Knocks de «Bittersweet Symphony» de The Verve.