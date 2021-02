Fossile vivant: le cœlacanthe africain n’a pas 65 millions d’années car l’évolution est évidente dans ses gènes

12 févr.2021 12:29:09 IST

En 1938, le premier cœlacanthe vivant a été capturé au large des côtes de l’Afrique du Sud, environ 65 millions d’années après que l’on croyait qu’il avait disparu. Inutile de dire que la découverte a fait beaucoup de bruit. Alors que le poisson a continué à gagner le surnom de « fossile vivant » en raison de son anatomie qui ressemblait à des archives fossilisées, des chercheurs de l’Université de Toronto ont maintenant déclaré que le génome de l’ancien cœlacanthe raconte une toute autre histoire. Selon un déclaration par l’Université de Toronto, le cœlacanthe africain Latimeria chalumnae, a acquis 62 nouveaux gènes lors de rencontres avec d’autres espèces il y a dix millions d’années.

Selon les auteurs de l’étude, les séquences suggèrent que les nouveaux gènes sont issus de transposons, également connus sous le nom de « gènes égoïstes », qui sont des éléments d’ADN parasites dont le seul but est de faire plus de copies d’eux-mêmes. La recherche met en évidence l’effet dramatique que l’ADN de trasposon itinérant peut avoir sur la création de gènes et donne également un aperçu de certaines des forces qui ont façonné le génome de la créature ancienne.

L’auteur principal de l’étude, Tim Hughes, a déclaré que leurs découvertes fournissent un exemple frappant de transposons contribuant au génome de l’hôte, ajoutant que même s’ils ne savent pas ce que font les 62 gènes, beaucoup d’entre eux codent pour des protéines de liaison à l’ADN et jouent probablement un rôle dans régulation génique.

L’auteur principal de l’étude, Isaac Yellan, a déclaré qu’il était surprenant de voir des cœlacanthes apparaître parmi les vertébrés, car ils ont la réputation imméritée d’être un fossile vivant.

« Le cœlacanthe a peut-être évolué un peu plus lentement, mais ce n’est certainement pas un fossile », a ajouté Yellan.

Les auteurs de l’étude ont déduit que les transposons sont venus dans diverses lignées à des moments différents en étant transportés entre les espèces par ce qu’on appelle le transfert horizontal de gènes.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Biologie moléculaire et évolution.

