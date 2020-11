"forza Horizon 5" Pourrait Venir Plus Tôt Que Prévu

Le prochain «Forza Horizon» sortira-t-il en 2021? Une source bien informée pense que c’est possible. Le coureur d’arcade « Forza Horizon 5 » pourrait passer avant son homologue de simulation « Forza Motorsport 8 » – et rompre avec une tradition.

Les deux studios Microsoft Playground Games et Turn 10 publient généralement en alternance de nouvelles parties du jeu de course d’arcade « Forza Horizon » et de la simulation de course « Forza Motorsport ». Cela pourrait être différent maintenant: le journaliste de jeux vidéo Jeff Grubb du magazine GamesBeat a déjà attiré l’attention à plusieurs reprises grâce à des prédictions précises. Maintenant, il laisse le podcast Xbox Empire (via VGC) voir ce qu’il pense savoir de la sortie de «Forza Horizon 5».

Course de sortie: « Forza Horizon » dépasse « Forza Motorsport »

« Nous avons vu des teasers pour » Forza Motorsport « il y a quelques mois, mais je pense que le prochain » Forza Horizon « pourrait venir en premier – l’année prochaine », a déclaré Grubb. Playground Games prend le devant de la scène avec «Forza Horizon 5» – bien que le studio soit pour la dernière fois en 2018 avec «Forza Horizon 4». Le plus récent «Forza Motorsport» est cependant apparu en 2017.

Quel cadre suit le Royaume-Uni?

À proprement parler, un nouveau «Forza Horizon» est déjà en retard: depuis 2012, de nouveaux jeux de la série sortent tous les deux ans. Il est très probable que les travaux sur la nouvelle partie soient déjà bien avancés et qu’une sortie en 2021 soit assez réaliste. Grubb pense même connaître le cadre, mais ne veut pas que les développeurs s’amusent à l’annoncer eux-mêmes. « Forza Horizon 4 » a récemment emmené les fans de course dans la campagne idyllique de la Grande-Bretagne.

Séparé de la date de sortie, il sera passionnant de voir comment le nouveau «Forza Horizon» utilisera les possibilités de Xbox Series X et S. Le prochain « Forza Motorsport 8 » est déjà connu pour offrir un traçage de rayons et une résolution 4K à 60 FPS.