Forza Horizon 4 montre ses améliorations sur Xbox Series X / S à travers une nouvelle bande-annonce

Le titre Playground Games est devenu l’un des meilleurs jeux de conduite de la génération encore actuelle de consoles

Il y a quelques années Jeux de terrain de jeu, avec l’aide de Turn 10 Studios, Publique Forza Horizon 4, le quatrième opus numéroté de sa célèbre saga de conduite. Étant « un véritable chef-d’œuvre du genre de conduite« , comme nous le décrivons dans nos une analyse, le titre est devenu l’un des meilleurs jeux de son année et, plus encore, de la génération, il est donc aussi l’un des plus attendus pour l’arrivée de la prochaine chaîne de plateformes de Microsoft. Appareils pour lesquels, à cette occasion, l’œuvre a été présentée dans une nouvelle bande-annonce.

En particulier, c’est une vidéo qui précède l’arrivée de Xbox Series X / S, mentionnant les améliorations dont bénéficiera la production une fois que ses nouvelles versions seront disponibles. Ainsi, le métrage détaille que nous pouvons profiter de l’itération pour 4K ultra HD et 60 FPS sur Xbox Series X, tandis que son homologue de faible capacité connaîtra le même niveau d’images mais à 1080p. De la même manière, il informe que les écrans de chargement seront beaucoup plus rapides, ainsi que met en évidence qu’il aura un support pour Livraison intelligente.

Forza Horizon 4, on s’en souvient, il est disponible pour PC et Xbox One, alors qu’il arrivera sur Xbox Series X / S une fois que la paire de consoles sera disponible sur le marché, c’est-à-dire à partir du 10 novembre.

