Forza Horizon 4: Comment créer un jeu vidéo de course (presque) parfait

Parfois, cela ressemble à un RPG de voiture … c’est incroyable

J’ai sûrement déjà mentionné dans plusieurs articles que bien que les jeux de course ne soient pas mon genre préféré, je peux affirmer qu’il en fait partie. Quand j’étais plus jeune, je préférais accrocher un fusil et porter des vagues d’ennemis dans des titres comme Ho Chi Minh plutôt que de conduire des bugas. Mais avec cela, c’est comme avec tout, vous ajoutez du temps à la question et les choses changent, des goûts aux aversions, la plupart des êtres humains changent. Vraiment à partir de maintenant, tout ce qui suit est de l’histoire, mais faisons un ‘avance rapide’ jusqu’en 2019 et la découverte que j’ai faite dans le Game Pass de Microsoft.

Je ne me souviens pas très bien du mois de l’année, peut-être juillet ou peut-être août, mais je sais qu’il faisait très chaud. Mon partenaire m’a suggéré de jouer à un jeu de voiture, car je lui avais déjà mentionné à certaines occasions s’il voulait jouer avec moi. Besoin de Speed ​​Payback. Cependant, les titres de la saga Besoin de vitesse Ils coûtent assez cher comme le Game Pass, mais comme elle l’avait et je l’ai acheté pour le prix modique de trois euros, je n’y ai pas pensé un instant. De cette façon, j’ai rencontré Forza Horizon 4 que, bien que cette franchise ne soit pas nouvelle pour moi, la quatrième tranche de Horizon Oui c’était. Jusque-là, je n’avais aucune idée du plaisir qui m’envahissait …

Tout d’abord, je ne vous ennuierai pas avec mes « premières impressions » sur le titre. Je voudrais plutôt, à travers mes critères totalement subjectifs, expliquer pourquoi Forza Horizon 4 C’est l’un des jeux de course les plus amusants à tous égards. Tout d’abord, il faut noter que pratiquement tout est débloqué dès le début, voitures, enchères, lieux … Bien sûr, qu’il soit déverrouillé ne signifie pas qu’il peut être obtenu facilement, bien au contraire puisqu’il faudra des crédits pour profiter de différents éléments offert par le titre. Bien que le jeu soit basé sur la conduite d’une voiture sur la carte, que ce soit en course ou seul, tout n’est pas basé sur la concurrence directe et c’est ce qui m’attire le plus. Forza Horizon 4. C’est un jeu où il n’est pas nécessaire d’être en alerte et en tension constante pour vaincre des joueurs ou des personnages du mode histoire qui se compliquent de plus en plus.

Nous pouvons parfaitement nous détendre en définissant les commandes qui conviennent le mieux à notre style de jeu ou nous pouvons accéder à des courses uniques, des séries de courses, des défis créés par la communauté, des défis créés par les développeurs et bien plus encore. C’est incroyablement addictif car aucune session de jeu n’est la même que la précédente. Nous pouvons acheter des maisons pour des voyages rapides ou passer des heures à briser des affiches d’expérience, des réductions pour les voyages rapides ou même commencer à chercher des voitures abandonnées partout sur la carte. Forza Horizon 4 Cela donne le sentiment que quoi que nous fassions sur la route ou sur le terrain, cela nous donne de l’expérience ou des points de compétence. D’une certaine manière, c’est un sentiment agréable que chaque seconde investie dans le jeu soit récompensée.

Vous ne savez pas quelle est la liberté que vous avez, jusqu’à ce que vous l’essayiez

D’un autre côté, nous avons une infinité de configurations de réglage et de véhicules à acheter. Nous pouvons acheter des unités uniques vendues aux enchères par d’autres joueurs ou aller au salon de l’automobile pour acheter des stock cars à bon prix. De cette façon, nous pouvons courir avec plus de 500 voitures sur l’asphalte et les prairies de Grande-Bretagne. Nous pouvons même obtenir une roulette normale et spéciale assez fréquemment, uniquement grâce à ce que nous faisons dans le jeu. Rien pour dépenser de l’argent réel comme cela arrive avec des jeux comme Counter-Strike: Offensive mondiale ou League of Legends.

Cependant, voici les avantages de Forza Horizon 4. Si nous aimons la photographie, que ce soit sous la forme d’un passe-temps ou professionnel; Turn 10 Studios nous a laissé une série d’outils brutaux pour cela. Il est possible de manipuler différentes caractéristiques réelles comme s’il s’agissait d’un véritable appareil photo, comme l’ouverture de l’objectif, la mise au point, etc. pour créer des images uniques et belles. Il y a même des défis de photographie dans le jeu pour lesquels nous gagnons en expérience et en reconnaissance, n’est-ce pas extrêmement cool? Aussi, si nous voulions enregistrer des séquences avec nos véhicules préférés comme protagonistes, personne ne s’inquiète, puisque les développeurs du titre y ont aussi pensé.

Et si tout ce que nous voulons, c’est passer un moment agréable à conduire virtuellement, FH4 Il nous récompense pour avoir marché sur chaque mètre du réseau routier sur la carte. Si nous voulons sauter, traverser des rivières et des montagnes, et sauter à travers les sous-bois en dérapant à l’infini avec notre chanson préférée en arrière-plan – dans ce jeu, vous pouvez le faire sans vous soucier des limites ou de la police elle-même comme dans de nombreux autres titres. Pas étonnant qu’il ait remporté des prix comme le Game Award du meilleur jeu de sport / course ou le BAFTA British Game Award pour les jeux vidéo.

D’une manière générale, cela vaut totalement l’argent qu’il en coûte. Bien que si nous ne sommes pas prêts à dépenser ce que cela vaut, nous pouvons l’essayer dans le Game Pass susmentionné qui parvient de plus en plus à attirer de plus en plus de joueurs. Graphiquement soigné et accompagné de canaux radio qui, selon les joueurs, peuvent laisser à désirer, même s’ils ne déçoivent jamais, j’ose dire que Forza Horizon 4 m’a capturé de la tête aux pieds. De plus, je suis prêt à dire qu’il est très, très probable que je continue à m’abonner au Game Pass, histoire de profiter de ce titre et des autres avantages du pass, même si le second est déjà quelque chose d’assez secondaire.