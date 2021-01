Forza 300, Africa Twin et Fireblade rendent les fans fous

Honda quitte les deux-roues avec un large sourire. Tout cela parce qu’il a confirmé trois nouveaux modèles qui arrivent dans les magasins. Ce sont le scooter Forza 350, le grand trail Africa Twin 1100 et le super sport CBR 1000RR-R Fireblade. Les trois modèles sont de nouvelles générations; dans le cas de Africa Twin et Fireblade, des produits déjà vendus ici.

Le Forza 350 est l’évolution du Forza 300 qui est un succès en Europe. Le modèle viendra occuper la place qui appartenait au SH 300i qui sort de la ligne au Brésil. Avec un style plus sportif et une position de conduite plus détendue, Forza est apparu au Salão Duas Rodas 2019 avec l’ADV 150 pour tester l’acceptation du public.

Il comprend un contrôle de traction amovible, un interrupteur facial, des freins ABS, de l’espace pour deux casques fermés sous le siège, des lumières LED, une entrée USB pour la recharge et une interface pour utiliser les commandes vocales du smartphone si le casque est équipé d’un interphone.

En Europe, le monocylindre de 330 cm³ développe 29 ch à 7 500 tr / min et 3,2 mkgf à 5 250 tr / min. Le taux de change est la CVT automatique des ratios à variation continue. La capacité du réservoir est de 11,7 litres. La consommation moyenne déclarée par Honda est de 30 km / l. Pour le Brésil, les chiffres peuvent changer en raison de la plus grande restriction de bruit par rapport aux règles européennes.

La nouvelle génération a également été introduite en 2019 et sa principale nouveauté est l’arrivée de l’option avec double embrayage automatisé et six vitesses. Le moteur bicylindrique est également plus grand, à 1 084 cm. Il délivre 102 ch à 7500 tr / min et 10,7 mkgf à 6250 tr / min.

Le vélo est complètement nouveau du châssis à l’électronique. Il existe quatre modes de conduite, les commandes de traction et de frein moteur, l’anti-roue et la possibilité de personnaliser ces paramètres. Il dispose également d’une unité de mesure inertielle à six axes (IMU). Le panneau est également nouveau, avec un tableau de bord TFT et une intégration smartphone.