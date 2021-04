Fortnite: une nouvelle fuite excite les joueurs d’OG

Une nouvelle fuite de la saison 6 de Fortnite suggère qu’un skin attendu arrivera bientôt dans la boutique d’objets, et c’est un skin qui devrait plaire aux joueurs OG, ou plus précisément à ceux avant le chapitre 2 pendant les saisons 5 et 6.

KevinCouture a été mis à jour avec un nouveau matériau « AirGlow » en 16.20. Pour ceux qui ne le savent pas, KevinCouture est un skin sur le thème du Cube qui est en chantier depuis des mois maintenant … – Mang0e (@ Mang0e_)

13 avril 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Square Enix nie les rapports d’acheteurs potentiels

En examinant les fichiers pour une mise à jour récente, un important mineur de données Fortnite a récemment découvert une mise à jour apportée à la peau « KevinCoutureQui, bien sûr, est un skin sur le thème du cube basé sur Kevin le cube Saison 5, 6 et X.

Sur Twitter, le mineur de données, «Mang0e», a révélé que Jeux épiques a fait une mise à jour du skin avec la plus grande mise à jour du jeu, ou plus précisément, l’a mise à jour avec un nouveau matériel «AirGlow», quoi que cela signifie.

Quant à la peau elle-même, nous n’avons aucune idée de ce à quoi elle ressemble, mais elle est dans les archives depuis des mois, et c’est la première mise à jour depuis un moment.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Flash » a enfin commencé le tournage

Au moment de la note, il reste à voir ce qui sortira de cette peau, mais je suppose qu’elle sortira à un moment donné dans cette saison ou la saison prochaine.