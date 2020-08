Fortnite: un fan crée sa version incroyable du Battle Pass de la saison 4

Dans les hauteurs où nous sommes aujourd’hui, il serait exagéré de nier que la promesse de Jeux épiques pour apporter un grand événement de merveille à Fortnite Dans sa saison 4, il génère des attentes stratosphériques de la part des membres de sa communauté. Du possible peaux qui fuient du Battle Pass à l’histoire introductive de la prochaine saison du jeu, la société saisit toutes les occasions possibles pour accroître encore le désir de ses fans pour le 27 août prochain.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que, souvent, nous trouvions une série de créations et de concepts sur ce qui arrivera dans la prochaine saison qui ont été conçus par la communauté des fans, étant la création de l’artiste connu sous le nom de easkateconcepts celui dont nous parlerons dans ces mêmes lignes.

Le truc, c’est que le designer a lancé via son compte Twitter sa version de ce à quoi ressemblerait le Battle Pass de la saison 4 de Fortnite Et, à tout le moins, nous devons supposer que le résultat est incroyable, non seulement à cause du raffinement du design, mais parce qu’il combine une bonne poignée des fuites qui se sont produites à ce jour, comme la peau supposée de Carcajou. Ensuite, nous vous laissons l’image afin que vous puissiez la regarder de vos propres yeux:

Enfin, il faut vous rappeler que, si les dernières rumeurs sont vraies, la saison 4 de Fortnite Je pourrais compter sur deux passes de combat différents en échange d’une poignée encore inconnue de V-Bucks à l’intérieur du magasin de jeux une fois que la saison susmentionnée commence. Nous vous rappelons que vous pouvez les obtenir au meilleur prix du marché grâce à Eneba en cliquant dessus même lien.

