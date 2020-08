Fortnite: un énorme problème vous permet de gagner facilement tous les jeux

Fortnite C’est l’un des jeux les plus réussis de tous les temps et l’un des plus importants de l’histoire, à la hauteur de titres tels que Minecraft. C’est lui Bataille royale le plus joué, donc la base de joueurs est énorme et dans l’un de ses jeux où 100 utilisateurs se rassemblent c’est un grand défi de survivre et d’être le dernier à se tenir debout pour réclamer une victoire magistrale. Cependant, une pépin nouvellement découvert pourrait vous faire gagner très facilement tous vos jeux.

Glitch pour gagner sans gâcher chaque jeu de Fortnite

Cette astuce va entrez sous la carte et vous éviterez les dommages causés par la tempête, ce qui rendra pratiquement impossible votre mort. Bien qu’il soit nécessaire de se souvenir d’une série d’étapes à suivre pour réaliser cette pépin, la vérité est que ce n’est pas du tout compliqué. Vous pouvez voir après les étapes à suivre une vidéo gracieuseté de RektUniverse:

Accédez à n’importe quel endroit où un Choppa (un Hélicoptère). Bien que le créateur de contenu s’assure que cela fonctionne sur n’importe quel terrain plat du maoa, il donne l’exemple en adressant Reels engagés pour Choppa. Vous devez effacer toute la zone une fois que vous avez atterri. Cassez les voitures, les arbres, etc. Construire un plancher en bois juste à côté de la brousse qui est plus ou moins au centre de Reels Engaged. Montez sur la Choppa et laissez simplement sa façade sur le sol (vous pouvez voir la vidéo ci-dessous pour mieux la comprendre). Le bois recouvre toute la Choppa, sauf le devant (pour que vous puissiez continuer). Mettez des murs en bois autour et des toits en bois au-dessus et en dessous. Grimper le Choppa e changer immédiatement de siège. Compte tenu du peu d’espace dont dispose l’hélicoptère pour voler, il deviendra fou et finira par vous libérer … en entrant sous la carte, tomber dans l’eau et pouvoir se déplacer presque partout. Si vous voulez revenir à la carte, il vous suffit de vous rendre à un endroit proche du niveau normal de l’eau, vous sautez et vous remonterez à la surface.

Que pensez-vous de cette astuce? Il y a de fortes chances que cela ne durera pas trop longtemps et Jeux épiques J’ai fini par publier un nouveau patch pour le corriger une fois qu’il deviendra populaire, soit dans la prochaine mise à jour 13.40 ou dans une version ultérieure. Depuis Areajugones nous resterons attentifs à toute nouvelle de leur part.

