"Fortnite" sur Switch: déconnectez-vous et changez de compte – c’est ainsi que cela fonctionne

Les joueurs Nintendo Switch ne se connectent généralement qu’une seule fois à leur compte “Fortnite” – la fonction de déconnexion n’existe pas sur la console portable. Si vous ne souhaitez pas créer un utilisateur supplémentaire pour le jeu Battle Royale sur le Switch pour changer de compte, vous devez faire un détour.

Avant la progression du jeu multiplateforme et le jeu croisé dans “Fortnite”, vous avez besoin de votre propre compte Epic pour la Nintendo Switch. Ce n’est plus nécessaire; un compte suffit pour tous les appareils. Au départ, Epic permettait la fusion des comptes, mais cette option n’est plus disponible.

En attendant, j’ai préféré jouer à “Fortnite” sur l’iPad avec une manette Xbox, et j’ai simplement oublié mon compte Switch. En raison de l’approche de la fin de “Fortnite” sur iOS, je suis revenu sur la console Nintendo par précaution et j’ai d’abord eu des problèmes pour prendre mon compte, mes skins et le Battle Pass avec moi – je vais maintenant vous expliquer comment cela fonctionne.

1. Pas si simple: déconnectez-vous du commutateur

Afin de déconnecter l’ancien compte “Fortnite” de votre commutateur, vous devez vous rendre sur le site “Fortnite” avec le compte connecté Se connecter. En haut vous sélectionnez l’élément de menu “Compte”, puis sur le côté gauche “Comptes connectés”, puis vous passez de l’onglet “Applications” à “Comptes”. Ici, vous pouvez maintenant déconnecter votre compte Epic de la Nintendo Switch. Attention: toute la progression du jeu et les achats effectués avec ce compte seront perdus à jamais!





Image: © Capture d’écran ALLUMER 2020





2. Déconnectez le compte de la Nintendo Switch ici



Image: © Capture d’écran ALLUMER 2020















2. Presque là: connectez-vous avec le bon compte

Quittez complètement “Fortnite” sur votre commutateur, puis redémarrez le jeu. Il vous sera maintenant demandé de créer un nouveau compte ou de vous connecter avec un compte existant. Contactez-nous maintenant avec le bon compte sur le commutateur, au cours de laquelle vous devez vous reconnecter au site “Fortnite”, cette fois avec le “nouveau” compte. Un code s’affiche sur l’écran de la console pendant le processus, que vous devez saisir après vous être connecté au site Web.

Le compte que vous utilisez pour jouer sur d’autres appareils est maintenant connecté à votre Nintendo Switch. Vos achats, cosmétiques et le Battle Pass sont valables sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté avec ce compte. Mission terminée!

