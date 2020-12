Fortnite sera envahi par des feux d’artifice pour l’événement du Nouvel An: ce qui se passe aujourd’hui

Le monde de Fortnite il est recouvert de neige depuis plusieurs jours grâce à l’opération avec les flocons, un événement de Noël actif jusqu’au 5 janvier prochain. Mais ce n’est pas tout: il semble que la maison de développement du jeu, Jeux épiques, réserve une surprise à ses utilisateurs le soir du Nouvel An. C’est la énième hypothèse née suite aux fuites et aux révélations des data-miners, des utilisateurs qui analysent les codes du jeu pour comprendre quelles nouvelles vont arriver dans la bataille-royale. Dans le cas de l’événement du Nouvel An, ces derniers jours, les forums Web, en particulier Reddit, ont hébergé plusieurs articles contenant diverses vidéos, dans lesquelles le ciel du monde Fortnite peut être vu rempli de feux d’artifice.

Selon de nombreux utilisateurs, c’est un simple spectacle répété sur une base régulière au cours des prochaines 24 heures, afin de permettre à tous les acteurs du monde de voir les feux d’artifice sans les contraintes du fuseau horaire. Cela semble l’hypothèse la plus probable, étant donné qu’une chose similaire s’est produite à Fortnite le soir du Nouvel An l’année dernière. Pour soutenir cette théorie, il existe d’autres aspects identifiés par les utilisateurs, tels que les projecteurs colorés qui brillent du sol avec les feux d’artifice. Le clip montre également une boule de lumière rougeoyante qui suit des feux d’artifice dans le ciel. Plus de plans sont venus sous la forme de tweeter par le créateur de contenu InTheShadeYT, qui a publié une vidéo qui vous permet de regarder de plus près la grande faille qui marque le ciel de Fortnite. Dans ce cas, la sphère lumineuse ressemble fortement à la boule disco lancée par l’événement du Nouvel An 2020.

A partir de minuit aujourd’hui 31 décembre, il est donc facile de s’attendre à un simple feu d’artifice qui se répétera en boucle demain. L’idée a bouleversé certains joueurs, espérant pouvoir vivre un véritable événement avec des activités spécifiques. Cependant, considérant que derrière il y a Epic Games, habitué aux surprises depuis des années, rien n’est certain jusqu’à la fin.