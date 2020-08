Fortnite s’envole de l’App Store et du Google Play Store – à cause des frais d’achat in-app

On dirait le combat entre David et Goliath – et ce n’est pas un hasard: Epic Games, le studio de jeux derrière le hit “Fortnite”, se rebelle contre Apple et Google. Plus précisément, il s’agit des frais que les deux sociétés facturent pour les achats intégrés – et les Epic Games sont trop élevés.

Epic Games a apparemment bien préparé la farce: pour les achats intégrés, les utilisateurs pourraient soudainement choisir entre deux options, comme le montre le temps. Une option était via l’App Store et l’autre – avec des frais nettement inférieurs – directement via Epic Games. Les développeurs voulaient apparemment éviter les frais qu’ils doivent normalement payer à Apple.

Le procès contre Apple devient un symbole

En conséquence, Apple a banni Fortnite de son App Store. Google a apparemment suivi cette étape peu de temps après. Les utilisateurs qui ont installé le jeu peuvent (encore) l’utiliser; le contenu de la prochaine «saison» ne sera pas jouable sur iPhone et iPad – ceci s’applique également au Battle Pass. Epic Games a appelé les joueurs à se plaindre à Apple. Sur les appareils Android, cependant, Google autorise également l’installation à partir «d’autres sources».

Dans le même temps, le studio a intenté une action en justice contre Apple. Comme raison du défaut de paiement, Epic Games a cité qu’Apple abusait de son pouvoir de marché. On pourrait bien sûr accuser Epic Games de la même chose: les développeurs ne peuvent que mettre en scène la rupture de contrat avec Apple et Google de cette manière car ils sont un acteur extrêmement puissant sur le marché des jeux.

Maintenant, les tribunaux devront décider. Et le verdict risque de provoquer un tollé dans le monde des jeux mobiles. Si les développeurs Fortnite ont raison, d’autres développeurs se révolteront également contre la pratique dominante.

Dimensions orwelliennes

Epic Games est donc sûr d’attirer l’attention. Comme si une plainte et un appel aux joueurs ne suffisaient pas (hashtag tendance: #FreeFortnite), la société a également publié une vidéo. Dans celui-ci, il parodie la légendaire publicité Mac qui fait référence au “1984” de George Orwell. Vous pouvez trouver la vidéo au bas de cet article.

Dans la vidéo d’Epic Games, qui porte bien son nom “NINETEEN EIGHTY-FORTNITE”, le dictateur sur grand écran est un logo Apple aliéné. Le Liberator, quant à lui, est logiquement un personnage du jeu Fortnite. Epic Games se présente donc comme un libérateur – bon nombre des 350 millions de joueurs Fortnite dans le monde suivront probablement ce récit. Dans tous les cas, la décision du tribunal est attendue avec impatience par toutes les parties.