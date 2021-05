Fortnite saison 6 semaine 9

LEGO 71721 Ninjago Le Dragon du Sorcier au Crâne, Ensemble de Construction 2 en 1 et Jeu de société

Set LEGO NINJAGO Le dragon du Sorcier au Crâne (71721) contenant 6 figurines, pour rejouer les scènes de combat de la série télévisée NINJAGO. Le cadeau idéal pour les fans qui aiment inventer des histoires et jouer à des jeux de société LEGO. Jeu ninja détaillé comprenant un dragon et 6 figurines NINJAGO : les héros Jay, Kai et Nya, le Sorcier au Crâne et 2 guerriers éveillés. Les enfants peuvent vivre d'incroyables aventures avec leurs personnages préférés ou jouer à un jeu de société passionnant. Le dragon LEGO possède des pattes, des ailes et une queue mobiles. Il peut tirer des missiles avec ses 2 lanceurs et larguer des os et des araignées. Les figurines des ninjas peuvent également prendre part à un jeu de société pour s’échapper du donjon de Shintaro. Ce set de 1 016 pièces incluant un dragon offre une formidable expérience de construction aux filles et aux garçons de 9 ans et plus. Les fans de NINJAGO vont adorer le recevoir en cadeau, pour un anniversaire ou toute autre occasion. Nouveauté de juin 2020, ce jouet avec dragon présente des dimensions idéales pour s’amuser à la maison ou en voyage. Ainsi, l’action ne s’arrête jamais ! Le dragon de combat mesure plus de 31 cm de haut, 38 cm de long et 53 cm de large. Pas besoin de piles pour s'amuser avec le jeu de société LEGO NINJAGO et ses figurines de guerriers – les aventures ninjas commencent dès que le set est construit et ne s'arrêtent jamais. Les briques et les éléments de ce set sont accompagnés d’instructions faciles à suivre, pour que les constructeurs en herbe puissent commencer à jouer facilement et rapidement avec leur dragon NINJAGO. Les kits LEGO NINJAGO incluant des guerriers ninjas permettent aux enfants de pénétrer dans un univers fascinant d'aventures et de dragons, et de réaliser leur rêve en combattant aux côtés des ninjas. Les briques LEGO de ce set de construction avec dragon sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, elles sont donc uniformes et compatibles entre elles et peuvent toujours être parfaitement séparées, et cela depuis plus de 60 ans. Les briques LEGO de ce kit sur le thème des guerriers ninjas ont été testées sans relâche et sont conformes aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde. Les jouets LEGO sont une garantie de qualité.