"Fortnite" Saison 5: Voici comment fonctionnent les primes et les bars

Les primes et les bars sont nouveaux dans le chapitre 2, saison 5 de Fortnite. Chassez d’autres joueurs ou résolvez des quêtes spéciales – et vous obtiendrez de l’or en récompense. Vous pouvez tout lire sur les nouvelles fonctionnalités ici.

Les chasseurs de primes ont débarqué sur l’île «Fortnite»! Dans la saison 5, vous pouvez obtenir des contrats de primes auprès de nouveaux personnages de l’île, pour lesquels vous recevrez des lingots d’or. Vous pouvez investir les barres dans des améliorations et des objets.

Pour obtenir une prime, vous visitez d’abord un PNJ dans le monde du jeu. Ces personnages se trouvent à différents endroits, y compris les emplacements suivants:

Lorsque vous êtes à proximité d’un personnage, recherchez une icône de bulle de dialogue – elle vous montrera l’emplacement exact du personnage. Parlez au PNJ.

Vous pouvez maintenant choisir parmi un certain nombre de quêtes qui nécessitent des choses différentes de votre part. Pour les contrats de primes, vous devez éliminer certains joueurs, pour d’autres quêtes, vous devez collecter des armes ou des matériaux ou infliger des dégâts avec certaines armes. Décidez d’une quête et essayez de la terminer dans le tour en cours. Si vous réussissez, vous recevrez des barres en récompense.

Précommande pour The Dark Pictures: Little Hope - Toutes les éditions en précommande

A lire : Précommande pour The Dark Pictures: Little Hope - Toutes les éditions en précommande

Avec les barres que vous avez collectées, vous pouvez acheter diverses choses utiles aux personnages qui vous donnent également les quêtes. Ceux-ci inclus:

Parlez simplement à un personnage tout en portant des barres. Au bas de l’écran, vous pouvez voir ce que propose le PNJ et combien d’or vous devez y dépenser. Différents personnages ont différents articles proposés.

pointe

Vous pouvez obtenir des lingots d’or non seulement des commandes de primes et des quêtes, mais également en plus petites quantités grâce aux éliminations et aux boîtes.