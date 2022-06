Fortnite Saison 3 : toutes les modifications apportées au jeu

Le chapitre trois de la saison 3 intitulé »Good Wave » vient d’arriver et est intégralement disponible en »Fortnite », apportant avec lui de nouveaux personnages jouables, des sangliers et des loups à monter et des arbres interactifs. Bien sûr, la nouvelle mise à jour apporte une grande variété de mécaniques qui donneront plus de dynamisme aux jeux.

Avec son lancement, les joueurs pourront acheter le pass de combat qui contient cette fois les personnages mythiques de Dark Vador et Indiana Jones au fur et à mesure qu’ils relèvent les défis. Poursuivant l’histoire du jeu, après l’événement de la saison 2 « Crash », cette saison a complètement changé le monde de « Fortnite » avec une atmosphère de fête et une palette de couleurs vibrantes.

Changements de la troisième saison de Fortnite

Comme d’habitude à chaque nouvelle mise à jour, certains emplacements sur la carte ont été modifiés, y compris un nouvel emplacement appelé » Reality Waterfalls », où l’on peut trouver l’Arbre de la Réalité. La nouvelle zone est entourée de champignons en forme de trampoline sur lesquels les joueurs peuvent sauter pour se déplacer sur la carte

La qualité différente des autres zones de la carte est que dans » Reality Waterfalls », vous pouvez planter des graines de réalité lancées par l’arbre. Pendant les jeux, les joueurs pourront voir comment leur plante pousse, donnant progressivement un butin de mieux en mieux au fur et à mesure que nous jouons, jusqu’à atteindre la catégorie Mythical Loot.

D’autre part, l’une des nouvelles mécaniques permet aux joueurs de sauter sur le dos d’animaux sauvages présents sur toute la carte, tels que des loups ou des sangliers, et de les monter directement sur les véhicules Ballers. Ce sont des boules de hamster géantes qui permettent aux joueurs de se battre et de voyager sur la carte. Ceux-ci ont été introduits au cours des saisons précédentes, mais ont depuis été renforcés avec plus de santé, la capacité de flotter sur l’eau et une charge de batterie qui finira par s’épuiser.

De plus, comme chaque nouvelle saison, de nouvelles armes sont disponibles, notamment le fusil de tireur d’élite désigné, un fusil d’assaut et un fusil de sniper hybride. Sont également inclus le fusil d’assaut Hammer et le fusil à pompe à deux coups, qui promet d’être une méthode de destruction pour ceux qui le maîtrisent.

Cette saison, une nouvelle maladie causée par la tempête fait que les joueurs qui ne s’abritent pas dans la zone de sécurité subissent plus de dégâts, cependant, les joueurs pourront guérir cette maladie en sortant de la tempête avant qu’elle ne les tue. Ils recevront également un avertissement lorsqu’ils seront sur le point de contracter la maladie, ce qui leur assurera d’avoir suffisamment de temps pour s’échapper avant de subir leur destin.

La saison 3 de »Fortnite » est maintenant disponible et devrait se terminer le 17 septembre. Avec une grande variété de mécanismes et différents modes de transport tels que des champignons géants, des loups et des sangliers, les joueurs auront de nombreuses heures à s’amuser tout en combattant des ennemis et des alliés.