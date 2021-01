Fortnite révèle Vi, la peau de février de Fortnite Crew

Le développeur de Fortnite Epic Games a officiellement révélé le contenu disponible aux abonnés de Fortnite Crew début février. Le nouveau skin est Vi, qui est décrit comme « Le dernier espoir du clan Fox. »

Ceci est en grande partie conforme aux remorques dépouillées du week-end dernier, bien qu’il y ait peut-être plus à révéler. Au cas où vous l’auriez manqué, le package actuel de Équipage de Fortnite comprend une peau de Flèche verte inspiré dans Flèche de CW.

Équipage de Fortnite, si vous n’êtes pas familier, c’est un service d’abonnement mensuel qui offre Fortnite, plus toutes les chances et achèvements normaux des articles de la boutique.

Il a été révélé pour la première fois en novembre de l’année dernière, cela coûte 11,99 € par mois et les abonnés reçoivent un ensemble complet d’équipage pour le mois qui comprend un Noir bling spécial et une pioche avec un thème approprié pour le look du mois. En outre, Équipage de Fortnite subventions 1000 V-Bucks par mois et accédez au Battle Pass actuel.

Fortnite Chapitre 2, Saison 5 continue son cours où ils essaient de manipuler le point zéro pour maintenir l’équilibre, la saison a eu grands croisements comme Master Chief de Halo et Kratos de God of War.