Fortnite: Quand la nouvelle mise à jour 13.40 sera-t-elle publiée?

L’arrivée d’une nouvelle mise à jour Fortnite il s’accompagne toujours d’énormes attentes de la communauté concernant le nouveau contenu qui Jeux épiques peut introduire dans votre proposition pour donner une touche à son gameplay; Des espoirs qui auraient considérablement augmenté ces derniers jours concernant le patch 13.40 pour une raison bien précise: l’arrivée tant attendue des nouvelles voitures de la saison 3.

Quand Jeux épiques a annoncé que la sortie de ces véhicules serait retardée, il était plus que logique que notre regard soit tombé sur le patch 13.40 de Fortnite, étant donné que ce serait l’occasion parfaite pour l’entreprise de débarquer les voitures sur l’île du jeu et une fois de plus vanter le désir de la communauté de profiter de son contenu.

Cependant, et en tenant compte du fait que ces derniers ne sont rien de plus que de simples spéculations, la première chose que nous devrions savoir serait la date à laquelle le prochain patch 13.40 arrivera. Fortnite. Heureusement, la communauté dataminer a fouillé dans les lignes du code du jeu pour découvrir que Jeux épiques teste déjà cette mise à jour et, surtout, que le plus susceptible de sortir la semaine prochaine mardi ou mercredi (4 ou 5 août), tel que recueilli par l’initié connu sous le nom de iFireMonkey Sur Twitter:

De plus, nous ne pouvons pas oublier que, mis à part la nouveaux mécanismes et emplacements Quoi Jeux épiques entrer à l’intérieur Fortnite, l’entreprise profite toujours de ces mises à jour pour lancer une poignée de nouveaux articles cosmétiques qui apparaîtra dans le magasin dans les prochains jours et que vous pouvez obtenir pour une poignée de dollars. Nous vous rappelons que vous pouvez vous les procurer au meilleur prix du marché grâce à Eneba en cliquant dessus même lien.

