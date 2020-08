Fortnite publie officiellement de nouvelles voitures pour la saison 3 et le patch 13.40

Même si Jeux épiques publier de nombreuses mises à jour de contenu pour Fortnite assez souvent, la vérité est qu’il y a peu d’occasions qui ont l’ampleur de celle dont nous parlerons ici: l’arrivée des nouvelles voitures de la saison 3 à la bataille royale. Et, si nous disons cela, c’est parce qu’il y a d’énormes attentes de la part de la communauté pour faire l’expérience d’une nouvelle mécanique qui promet de donner un twist à ce Fortnite nous avons l’habitude de.

De cette manière et après les nombreux allers et retours que les responsables du jeu ont effectués en ce qui concerne l’arrivée future des nouvelles voitures de la saison en cours, le Jeux épiques a voulu se prononcer officiellement pour révéler quelle est la date à laquelle ces véhicules apparaîtront dans le titre: le 5 août prochain de cette semaine. Ensuite, nous vous laissons la publication que la société elle-même a partagée via le compte Twitter du jeu avec lequel elle a effectué l’annonce:

Le fait est que le tweet susmentionné servait à savoir que les voitures de la saison 3 verraient la lumière à côté de mise à jour 13.40 de Fortnite, qui recevra le nom de Fortnite Joy Ride. Par conséquent, dans Areajugones Nous serons très attentifs à la bataille royale dans les prochains jours pour vous apporter toutes les nouvelles qui découlent dudit patch.

Enfin, nous ne pouvons pas oublier que chaque grosse mise à jour de Fortnite n’est pas seulement accompagnée de nouveaux mécanismes, mais d’une poignée d’objets cosmétiques inédits qui apparaîtront dans le magasin dans les prochains jours et qui peuvent être obtenus pour une poignée de paVos. Nous vous rappelons que vous pouvez vous les procurer au meilleur prix du marché grâce à Eneba en cliquant dessus même lien.

