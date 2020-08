Fortnite présente le Battle Pass de la saison 4 dans une nouvelle vidéo

Peu de fois dans l’industrie du jeu vidéo, un événement au sein d’un jeu en tant que service a été considéré comme celui dont nous parlerons dans le même esprit. Celui qui a servi de collaboration, une fois de plus, entre merveille et merci Fortnite à la première de la nouvelle saison 4 de la bataille royale.

Le truc c’est qu’après présenter au monde une bande-annonce cela nous a permis de comprendre un peu mieux le contexte de la saison en cours et, surtout, d’être plus conscient du grand conflit qui s’installe entre les héros de merveille et Fortnite contre le méchant Galactus, posséder Jeux épiques voulait que nous jetions un coup d’œil au Battle Pass de la saison 4 de Fortnite à travers une vidéo publiée sur le chaîne Youtube officielle du jeu. Ensuite, nous vous laissons la bande-annonce pour que vous puissiez la regarder de vos propres yeux:

Meilleurs skins Fortnite Season 4 Battle Pass

Comme on peut le voir mis en évidence dans la vidéo que vous venez de regarder, le Battle Pass de la saison 4 offrira une série de skins liés à divers personnages de premier plan de l’univers de merveille. Nous vous laissons une liste d’entre eux ci-dessous:

Tempête

Hombre de Hierro

Mysticisme

Dr Doom

She-hulk

Carcajou

Groot

Thor

Mais le plus frappant de tous, sans aucun doute, est qu’il semble que la bande-annonce aurait présenté une sorte de nouvelle façon dont chaque personnage de Marvel pourrait utiliser ses propres pouvoirs; Bien qu’il soit encore trop tôt pour garantir quoi que ce soit, d’autant plus que nous avons encore une journée d’avance pleine de fuites et de données sur la nouvelle saison 4 à venir.

