Fortnite préparerait le retour de deux packs de skins très appréciés de la communauté

Malgré que Fortnite a déjà réussi à s’imposer comme l’un des plus grands benchmarks multijoueurs de l’industrie grâce aux multiples mises à jour de contenu qui Jeux épiques lance pour sa proposition, il ne faut pas oublier qu’une autre des sections qui ont fait briller le jeu ces dernières années a à voir avec les nombreuses options de personnalisation de notre avatar qu’il nous offre.

Nous avons parlé, comment pourrait-il en être autrement, des skins, gestes et autres objets cosmétiques qui viennent de temps en temps dans le jeu. Et c’est cela, en plus des éléments qui seraient encore en économie Jeux épiques dans la manche pour ce qui reste de la saison 4, la compagnie Je préparerais le retour de jusqu’à deux packs de peau très appréciés par la communauté des fans, selon une fuite récente partagée par ShiinaBR.

Le truc, c’est que lorsqu’on plonge dans les lignes de code de Fortnite, la communauté des dataminers a trouvé des références à deux packages sur le thème de l’hiver qui apparaissaient déjà les années précédentes dans le jeu et qui pourraient revenir pour la célébration de la supposée saison 5: Le pack Frozen Legends et le pack Polar Legends:

Aussi et ayant à voir avec ce thème d’hiver dont nous avons déjà parlé, Jeux épiques travaillerait sur un nouveau skin en collaboration avec Intel qui recevrait le nom de Le Wavebreaker et il aurait l’aspect suivant (même si on ne sait toujours pas quand il verrait la lumière):

Enfin, et afin de compléter les informations que nous avons souhaité partager avec vous tous dans le même sens, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones Nous serons très attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite avec l’objectif de vous apporter toutes les nouvelles importantes qui surviennent par rapport à sa saison 5 imminente.

