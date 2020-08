“ Fortnite ” pourrait suivre sa saison Marvel avec une saison DC

Fortnite Épique

Fortnite a fait l’impensable et a lancé une saison sur le thème Marvel entièrement sous licence avec huit skins de passe de combat et un déjà arrivé seul dans le magasin, Silver Surfer, maintenant dans la boutique.

Il va de soi que cela va en sortir beaucoup plus à la fin de la saison, et le «complot» de cette saison est que les héros Marvel et les personnages de Fortnite se regroupent pour affronter Galactus et l’empêcher de manger l’île ou quoi que ce soit. il essaie de faire.

Tout ce discours sur Marvel m’a amené à réfléchir à ce qui va suivre et à savoir si Fortnite va passer au métaverse complet et solliciter le plus grand rival de Marvel, DC, pour une saison à thème prochaine, peut-être même en mélangeant les deux.

Marvel et DC sont en compétition pour des apparitions dans Fortnite depuis plus d’un an maintenant. Alors que Marvel est maintenant en tête grâce à cette saison, DC a eu beaucoup de ses propres apparitions dans le passé. Bon sang, Gotham City elle-même était même brièvement un POI sur la carte.

À quoi ressemblerait une saison de DC? Un problème est que le jeu a déjà obtenu une bonne quantité de «gros frappeurs» dans le jeu, ce qui me laisse me demander qui ferait une passe de bataille ou stockerait des skins.

Jusqu’à présent, nous avons:

Homme chauve-souris

Catwoman

Harley Quinn

Aquaman

Tous sont dans le jeu, et le Joker et Poison Ivy se sont révélés faire partie d’un lot vendu en novembre à temps pour la saison des vacances.

Alors, à quoi ressemblerait le Battle Pass d’une saison de DC? Les plus grands noms auxquels je puisse penser du côté de DC pour le remplir seraient:

Superman

Wonder Woman

Le flash

La lanterne Verte

Super Girl

Flèche verte

Martian Manhunter

Secret Skin: Je ne sais pas, disons Nightwing.

En termes de grande menace comme Galactus, Darkseid est le choix évident, et je peux déjà nous imaginer combattre ses serviteurs volants sur la carte.

Au-delà de ceux-ci, d’autres skins potentiellement populaires qui pourraient être dans la passe de combat ou dans le magasin:

Robin

Fille chauve-souris

Riddler

Fléau

Épouvantail

Corbeau

Starfire

Shazam

Lex Luthor

Canari noir

Cyborg

Sinestro

Coup mortel

Chaperon rouge

Gotham Knights DC

Et selon la façon dont DC se sent lâche avec la licence Watchmen dont il dispose:

Docteur Manhattan

Rorschach

Nite Owl

Spectre de soie

Le comédien

Je veux dire que je pourrais continuer pour toujours. Je dirais que le fait que ce bundle Joker arrive en novembre implique pour moi que peut-être Fortnite mai pense à lancer une saison DC à cette époque, car il s’agit de la fin de la saison Marvel actuelle. Mais nous n’avons vu aucun indicateur autre que le simple fait que DC veut clairement poursuivre cette collaboration.

Je pense que ce serait cool et il y a évidemment un potentiel infini pour les skins ici qui me mettront sans doute en faillite s’ils se dirigent vers le jeu. Je ne vois aucune raison pour que DC n’accepte pas d’être présenté dans une saison, et évidemment Fortnite aimerait que cela se produise. Alors oui, peut-être. Mais peut-être pas tout de suite.

