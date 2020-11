Fortnite pourrait revenir sur les iPhones et les iPad via le service de jeu cloud GeForce Now de Nvidia: rapport

Tendance FP06 nov.2020 16:26:40 IST

Dans ce que l’on pourrait appeler une bonne nouvelle de Fortnite Fans sur Apple, le jeu pourrait bientôt revenir sur les iPhones et les iPad. Selon un rapport par BBC, Nvidia a développé une version de son service de jeu en nuage GeForce capable de fonctionner dans le navigateur Web mobile Safari. Et bien que cela n’ait pas encore été annoncé pour iOS, selon les rapports, l’annonce devrait être faite avant les fêtes de fin d’année. le GeForce maintenant Le service permet aux utilisateurs de diffuser leur bibliothèque personnelle de jeux sur des téléphones, des ordinateurs portables et d’autres appareils qui ne sont généralement pas équipés pour les exécuter ou les exécuter suffisamment bien.

Les fondateurs standard prévoient GeForce maintenant repousse une personne de 5 € par mois.

Selon le rapport, Apple, qui est impliqué dans une bataille juridique avec FortniteLe développeur Epic, n’obtiendra pas une part des objets virtuels vendus dans le titre de combat de la bataille royale lorsqu’il est joué de cette façon.

Selon le rapport, Epic a déclaré que 30% de la commission facturée par Apple sur les achats de jeux intégrés à l’application étaient anticoncurrentiels et que l’affaire devrait être jugée en mai de l’année prochaine. Selon les documents déposés dans l’affaire Fortnite avait 116 millions d’utilisateurs sur iOS, dont 73 millions ne jouaient au jeu que via Apple OS.

Selon un rapport dans Le bord, GeForce maintenant a officiellement quitté la bêta et a lancé son niveau payant en février et peut diffuser des jeux sur Windows PC, Mac, Chromebook, téléphones Android et la boîte de diffusion Nvidia’s Shield.

