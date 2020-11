Fortnite pourrait revenir plus tôt que prévu sur iOS après une récente concession d’Apple

En dehors de l’énorme tourbillon qui a été généré autour nouveau patch 14.60 de Fortnite et, surtout, les fuites révélées l’événement final de la saison 4, on ne peut pas oublier qu’il existe encore deux plateformes sur lesquelles le jeu n’a plus la même position privilégiée qu’avant: iOS et Android, étant le premier qui aurait causé le plus de maux de tête Jeux épiques à cause de ses combats Manzana.

Cependant, et malgré le fait qu’il semblait que le concours était très loin de trouver sa propre conclusion, une série de nouvelles données a émergé qui a été partagée par le fuyant connu sous le nom de ShiinaBR et ce point à quoi Fortnite pourrait revenir officiellement sur iOS plus tôt que prévu.

La chose est Manzana a accepté de réduire ce commission de 30% des bénéfices générés par un jeu dans votre boutique à 15%; quelque chose qui avait été exigé par les parents de Fortnite dans les premiers pas de sa confrontation. Cependant, nous devons garder à l’esprit que Manzana n’appliquera cette modification qu’aux titres qui générer moins d’un million de dollars par an, qui laisserait Jeux épiques hors de l’équation.

Cependant, ce dernier mouvement ne fait qu’aller dans la direction vers laquelle Jeux épiques veut guider le marché; quelque chose qui pointe vers Manzana vous serez peut-être plus disposé à conclure un nouvel accord avec ce dernier qu’il est plus flexible que tout ce qui était initialement proposé.

Quoi qu’il en soit, en Areajugones nous serons très attentifs aux prochaines étapes qui demandent tant Jeux épiques comme la pomme pour pouvoir vous dire toute nouvelle concernant le retour possible de Fortnite sur iOS.

