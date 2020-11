Fortnite pourrait recevoir un service d’abonnement mensuel, selon de nouvelles fuites

Aux hauteurs auxquelles nous nous trouvons actuellement et en tenant compte du gros succès cette bataille royale a déjà récolté dans la génération actuelle et les grands préparatifs qui Jeux épiques effectue pour emmène-le au prochain, il ne serait pas surprenant que l’entreprise travaillent sur différentes manières d’améliorer le jeu dans des domaines autres que sa jouabilité ou le contenu qui apparaît à chaque nouvelle mise à jour qui sort pour le titre.

Et c’est cela, selon une fuite récente qui a été partagée par le fuite connu sous le nom de iFireMonkey, le prochain grand pas en avant que vous pourriez faire Fortnite dans les jeux en tant que modèle de service, cela aurait à voir avec la possibilité de offrir un être un service d’abonnement qui nous accorderait différents articles au niveau cosmétique.

Le fait est que, selon le dataminer susmentionné, certains utilisateurs reçoivent une enquête de Jeux épiques dans laquelle montre un exemple de ce que les joueurs obtiendraient en s’abonnant à ce service, qui, selon nous, nous demandera de le payer avec de l’argent réel et proposera les articles suivants:

Un pack d’articles cosmétiques qui comprendrait une peau, des styles alternatifs, un accessoire de sac à dos et un outil de collecte

qui comprendrait une peau, des styles alternatifs, un accessoire de sac à dos et un outil de collecte Accès instantané au Battle Pass

Le montant de 1000 V-Bucks mensuel

Cependant, et en tenant compte du fait que nous sommes confrontés à une série d’informations qui n’ont pas encore été officiellement commentés par leurs propres Jeux épiques, notre recommandation est de prendre ces données avec une grande prudence, car nous comprenons que nous pourrions être confrontés à un système qui subit ses premiers tests internes dans l’entreprise, ce qui implique que nous n’avons pas à le voir implémenté en Fortnite dans le futur.

Quoi qu’il en soit, la seule chose qui reste à vous rappeler à partir de ce moment est que dans Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite dans le but de vous apporter toute nouvelle qui se présente et qui nous permet jette un peu plus de lumière sur cette éventuelle fonctionnalité future.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂