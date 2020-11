Fortnite pourrait être payé

À l’avenir, le populaire Fortnite peut nécessiter un abonnement à un Souscription mensuelle. Ceci, du moins, selon un récent sondage publié par Jeux épiques, la société qui a donné naissance au célèbre battle-royale. En particulier, dans le document publié par les développeurs, on demande aux joueurs dans quelle mesure ils envisageraient de payer un abonnement mensuel progressif pour jouer au célèbre battle-royale, à travers deux options entre 5 € et 18 € chaque mois. L’inscription à l’abonnement entraînerait des avantages, tels que gagner 1000 V-Bucks chaque mois, l’accès au Battle Pass de chaque saison (qui nécessite généralement 950 V-Bucks) et un accès anticipé exclusif à des produits cosmétiques inédits. .

Seconde iFireMonkey, un fuyant Fortnite bien connu, l’enquête demandait spécifiquement combien les gens seraient prêts à payer pour ces abonnements mensuels. Le sujet a été beaucoup débattu parmi les utilisateurs de Twitter, étendant la discussion à de nouveaux sujets également. Un utilisateur, par exemple, a partagé des captures d’écran des questions posées en relation avec les films, dessins animés et anime vus au cours de la dernière période. Peut-être que vous essayez d’évaluer un nouvel événement crossover dans Fortnite?

Cependant, contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, le sentiment général des utilisateurs n’est pas contre la possibilité de payer un abonnement mensuel, si cela permet alors des bonus supplémentaires. Fortnite resterait toujours un free-to-play, c’est-à-dire qu’il ne nécessiterait pas de frais supplémentaires pour être joué, mais organiserait de manière différente l’obtention des nouveaux cosmétiques, skins et équipements des personnages, la vraie force du jeu, ainsi que l’accès au Battle Pass.

Epic Games réfléchit probablement à cette solution depuis un certain temps. Les joueurs vétérans de Fortnite se souviendront l’hypothèse du Pass Annuel, prévue pour cette année: la mise à jour Fortnite v11.30 contenait cette information dans ses fichiers, selon laquelle elle aurait permis aux joueurs d’acheter un pass annuel pour débloquer des cosmétiques exclusifs et le Battle Pass à 25% de moins. La rédaction de Radar technologique, qui suit la question des abonnements, a tenté de contacter Epic Games, mais reste actuellement attendre une réponse. En attendant, jusqu’à ce que les déclarations officielles des développeurs arrivent, il est bon de prendre ce qui est rapporté avec prudence.