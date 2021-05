Fortnite pourrait avoir Mistborn: le croisement final de l’Empire

Un aperçu publié sur le compte Twitter de Fortnite semble suggérer que le jeu est lié à Mistborn, une série de livres fantastiques.

La citation, affichée avec un symbole des livres, se lit comme suit: «Vous êtes ce qu’ils appellent le survivant, ces cicatrices sur vos bras vous révèlent. Vous êtes un problème »,

Cette phrase, comme beaucoup l’ont souligné sur Twitter, est tirée des romans de Mistborn. Le symbole et la citation s’appliquent à un caractère nommé Kelsier, dont les armes sont marquées par son passé de mineur dans les fosses de Hathsin. Il représente l’Église du survivant, en tant que chef, et mentor du protagoniste du roman.

Bien qu’aucun autre détail n’ait encore été dévoilé, il semble assez certain qu’un crossover unira d’une manière ou d’une autre les deux franchises. Compte tenu du nombre de teasers avec des thèmes extraterrestres, certains ont suggéré qu’il est peu probable qu’il fasse l’objet de la saison 7 et qu’au lieu de cela, cela pourrait être un nouveau skin Fortnite Crew.

Le crossover Fortnite actuel est avec NBA, qui permet aux joueurs de visiter le nouveau Hub de bienvenue de la NBA et participer à Crashers de la Cour, une nouvelle activité inspirée du basket.