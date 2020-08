Fortnite peut toujours être téléchargé sur les téléphones Samsung via l’application Galaxy Store

Les utilisateurs de smartphones Galaxy peuvent continuer à jouer au jeu populaire Fortnite en le téléchargeant via l’application Samsung Galaxy Store. Selon un communiqué de presse de la société, les utilisateurs de Galaxy peuvent également profiter des V-Bucks et des offres en argent réel à 20% de réduction dans le cadre du “ Fortnite Mega Drop ” en téléchargeant Epic Games. le Boutique Galaxy app est un trésor d’applications polyvalentes, présentées à travers un «catalogue exhaustif d’applications dans 12 langues indiennes en plus de l’anglais».

Cette disposition vient après que le jeu populaire a banni à la fois du Google Play Store et le App Store d’Apple récemment. Le jeu gratuit, dans sa dernière mise à jour, a décidé d’offrir aux utilisateurs la possibilité de faire des achats directement via l’application. Cela ne cadrait pas bien avec les systèmes de paiement mis en place par Apple et Google pour les applications de développement et, par conséquent, ils ont interdit Fortnite. Ceci, à son tour, a conduit les créateurs du jeu, Epic Games, pour poursuivre Apple et Google «Sur les libertés fondamentales de tous les consommateurs et développeurs».

Apple et Google réduisent tous les deux de 30% les achats de revenus intégrés dans les jeux, ce qui a été contesté par Fortnitela dernière mise à jour de.

Alors que Google a seulement interdit Fortnite depuis son App Store (permettant au jeu d’être jouable sur les appareils Android via d’autres canaux), Apple a pris les choses loin en avant en informer Epic Games qu’il «résilierait» l’accord d’Epic dans le «Apple Developer Program» – un programme d’adhésion qui permet aux développeurs de distribuer des applications sur des appareils iOS – si Epic ne «guérit pas [their] violations »de l’accord dans un délai de deux semaines.

