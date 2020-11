Fortnite offre des V-Bucks gratuits, des emotes et bien plus encore grâce à une nouvelle promotion

Malgré que Jeux épiques lancement pour le magasin Fortnite une série de Articles cosmétiques en vedette assez souvent pour que nous puissions obtenir en échange une poignée de V-Bucks, la vérité est que la société garde toujours l’étrange as dans sa manche afin de offrez les promotions les plus juteuses à votre communauté de joueurs; quelque chose qui se matérialise dans objets qu’ils peuvent déverrouiller dans la bataille royale sans frais.

Et c’est ça, sans aller plus loin, Fortnite joue dans une nouvelle collaboration avec Twitch dans lequel les utilisateurs peuvent obtenir les récompenses gratuites suivantes s’ils suivent une série d’étapes clés que nous décrirons un peu plus loin ci-dessous:

Deux émoticônes pour Fortnite

Une bannière pour le profil du joueur

dinde gratuite

Deux émoticônes pour Twitch

Bits gratuits pour les utilisateurs de Twitch

Comment débloquer les cadeaux de la nouvelle promotion Twitch et Fortnite

Avant de commencer par les trois étapes clés que vous allez devoir réaliser, il faut souligner que nous sommes avant une offre limitée aux 100000 premiers joueurs pour y participer, nous vous encourageons donc à être rapide lors de votre inscription en remplissant les conditions suivantes:

Connectez-vous avec notre compte Epic Games sur ce même lien

Sélectionnez l’un des trois créateurs de contenu

Allez compléter les différentes tâches que le jeu nous proposera afin de débloquer les récompenses

Enfin, on ne peut que se rappeler que, une fois que la promotion a atteint la limite de 100 000 participants, il ne sera plus disponible.

