Fortnite met la date et l’heure officielles à l’événement final de la saison 4

Se retrouver à quelques jours, selon les dernières fuites qui se sont fait jour, avant l’événement final de la saison 4 de Fortnite dans un conflit contre Galactus Quoi serait sans précédent Dans l’histoire de la bataille royale, c’était étrange que Jeux épiques n’avait pas encore décidé d’avancer vers annoncer enfin la date et l’heure auxquelles ces événements auront lieu à l’intérieur du jeu; et encore plus si l’on tient compte du fait que, selon une source anonyme, cela changerait l’avenir du jeu pour toujours.

Cependant, les responsables de Fortnite ils n’ont pas voulu mettre plus de temps à donner ces informations avec une publication ce qui confirme en outre que le nom de l’événement final de la saison 4 sera celui de «Le mangeur de mondes». Donc, la bataille contre Galactus aura lieu mardi prochain, le 1er décembre à des moments différents selon la région à partir de laquelle vous jouez à Battle Royale. Nous vous laissons avec eux dans une liste ordonnée ci-dessous:

Horaires de l’événement final de la saison 4 de Fortnite

Espagne : 1 décembre à 22 h

: 1 décembre à 22 h Mexique: 1er décembre à 15 h 00

1er décembre à 15 h 00 Pérou: 1er décembre à 16 h 00

1er décembre à 16 h 00 Equateur: 1er décembre à 16 h 00

1er décembre à 16 h 00 La Colombie: 1er décembre à 16 h 00

1er décembre à 16 h 00 Venezuela: 1er décembre à 17 h 00

1er décembre à 17 h 00 Bolivie: 1er décembre à 17 h 00

1er décembre à 17 h 00 Argentine: 1er décembre à 17 h 00

1er décembre à 17 h 00 Chili: 1er décembre à 18 h

Enfin et avec pour seul objectif de finir les informations que nous avons voulu partager tout au long de cet article, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite jusqu’au 1er décembre prochain dans le but de vous apporter Toute nouvelle pertinente qui vient à la lumière sur l’événement final de sa saison 4.

