Fortnite : les nouveaux défis auxquels le jeu doit faire face

Fortnite est un jeu vidéo de tir à la troisième personne qui est produit et commercialisé par l’éditeur Epic Games. Créé en 2011, le jeu n’est devenu populaire qu’en 2017 grâce à la montée en puissance d’autres jeux du même type comme PlayerUnknown’s BattleGround (PUBG). Fortnite dispose de deux modes de jeu. Le premier est connu sous le nom de « Sauver le monde » et permet à quatre joueurs de coopérer afin de repousser des zombies et d’ériger des fortifications pour défendre des objets. Le second mode est certainement le plus populaire. Il est intitulé « Fortnite Battle Royale » et offre l’occasion à 100 joueurs de se battre entre eux jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul.

Dans le même temps, au fil des parties, le terrain de jeu se réduit progressivement afin d’obliger les derniers survivants à s’entretuer. Proposé en free-to-play, le mode Battle royale du jeu Fortnite a su séduire plus de 45 millions de personnes à travers le monde. Cela rend aujourd’hui le jeu extrêmement difficile. Pour faire un « Top 1 » dans Fortnite (arriver à la première place et être le dernier survivant), il faut être très efficace dans ses tirs et ses constructions. Il est également possible d’avoir recours à des hacks Fortnite. Nous vous présentons dans ce dossier les nouveaux défis du jeu et le concept du hack Fortnite.

Quel est l’intérêt des hacks Fortnite ?

Précisions en tout premier lieu qu’il existe différents types de hacks Fortnite. Ces derniers sont également connus sous le nom de cheat Fortnite et permettent d’atteindre la place de numéro un sans avoir à passer de longues heures devant son écran. Ils sont très utiles pour les personnes qui n’ont pas le temps de recommencer le jeu un nombre incalculable de fois. Comme beaucoup de jeux vidéos, Fortnite n’est pas un jeu qu’il est possible de maitriser en seulement quelques heures. Il faut y consacrer beaucoup de temps pour arriver à toucher le Graal et finir Top 1. Certains joueurs ont tendance à se décourager et arrêtent de jouer dès qu’ils se font tuer, alors que le jeu vient à peine de commencer. Heureusement, il est possible de passer par un hack Fortnite afin d’atteindre cette place de Top 1 tant convoitée par tous les joueurs. Mais pour cela, il faut déjà savoir quel type de cheat Fortnite choisir.

Le hack Fortnite idéal doit déjà être indétectable parce que si l’on remarque que vous contournez les règles initiales, vous risquez d’être banni du jeu ou sanctionné. Par ailleurs, il faut également que le hack soit personnalisable à souhait. Cela veut dire qu’il doit posséder un certain nombre de fonctionnalités disponibles pour les joueurs, afin qu’ils puissent adapter son fonctionnement à leurs besoins. Le dernier point qu’il faut prendre en compte pour choisir un cheat est la disponibilité d’un système de mise à jour régulier. Il faut en effet que votre hack Fortnite reste compatible sur toutes les versions récentes du jeu.

Si vous êtes en quête de cheats efficaces, n’hésitez pas à télécharger des hacks Fortnite sur ce site afin d’atteindre le Top 1 de votre jeu vidéo favori plus facilement. Vous aurez par exemple la possibilité de disposer d’Aimbot Fortnite et de Cheat Warzone qui fonctionnent sur n’importe quel mode de jeu, sans risquer de vous faire repérer. Les cheats disponibles sur ce site fonctionnent également sur n’importe quel type d’appareil et sont entièrement personnalisables.

Par ailleurs, il faut préciser que les hacks Fortnite ne sont pas uniquement réservés aux personnes qui jouent régulièrement au jeu. Même si vous jouez de temps en temps afin de passer un bon moment, vous pouvez y avoir recours afin de ne pas être frustré par les « kills » successifs. Il serait dommage de ne pas profiter de l’un des meilleurs jeux du moment à cause d’adversaires qui ont une meilleure maîtrise des armes et des constructions que vous.

En réalité, Fortnite reste un jeu dont le principe est très simple. Les joueurs sont largués sur une île à partir d’un bus volant. Par la suite, ceux-ci devront se battre entre eux jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul. Si le jeu a su gagner en popularité, c’est notamment parce qu’il est gratuit, contrairement à de nombreux autres jeux du même type. D’ailleurs, le jeu attire aujourd’hui des stars du football ou de la musique comme Antoine Griezmann, Neymar ou encore Drake.

En outre, il offre un gameplay très fun et très dynamique. Le côté décalé des personnages et les graphismes très colorés tranchent clairement avec les jeux de guerre plus classiques. Profitez donc des possibilités offertes par les cheats Fortnite afin de passer un bon moment sur ce jeu phare d’Epic Game.

Quels sont les hacks Fortnite les plus efficaces ?

Si vous souhaitez évoluer plus rapidement dans le jeu, voici une sélection des meilleurs hacks Fortnite qui vous aideront à optimiser votre expérience de jeu.

Le Wallhack Fortnite coloré

Il s’agit d’un cheat qui est particulièrement recommandé aux joueurs souhaitant survivre le plus longtemps possible dans une partie de jeu. Son fonctionnement est le suivant : il permet à la personne qui l’utilise de marquer ses adversaires avec une couleur donnée. Cela lui permet donc de les suivre discrètement sans jamais les perdre de vue. Le Wallhack coloré est une version simplifiée du cheat Fortnite connu sous le nom de Wallhack Fortnite. En utilisant cette stratégie, vous pouvez identifier vos adversaires, même si ces derniers ne sont pas dans votre ligne de mire. Le système d’identification est configuré par défaut pour les colorer en vert vif afin que vous puissiez les éliminer plus facilement. Vous pouvez au besoin personnaliser cette couleur et opter pour une nuance qui vous convient mieux. Par ailleurs, notez que le Wallhack coloré ne s’utilise pas que sur les ennemis. Il fonctionne aussi avec les alliés. Vous pouvez jouer sur les couleurs pour distinguer vos amis de vos ennemis.

Le Wallhack ESP

Ce type de hack Fortnite est l’un des plus complets. Il offre aux joueurs la possibilité de voir en temps réel le positionnement de tous ses ennemis sur un écran. Toutefois, le code cheat ne se limite pas à cela. Il va jusqu’à afficher un certain nombre de détails concernant les ennemis. Ainsi, grâce au Wallhack ESP, vous avez la possibilité de connaître le niveau de vie restant des autres joueurs, ainsi que leurs points de bouclier. Le cheat vous aide également à évaluer la distance qui vous sépare d’eux et vous indique quel type d’armes se trouve en leur possession.

Il est utile de préciser qu’il existe deux modes qui sont disponibles avec le hack Wallhack ESP. Le premier est intitulé « squelettes » et permet aux joueurs qui s’en servent de dessiner une silhouette autour de leurs ennemis. Cela permet de mieux viser et de les éliminer plus facilement. Notez que cette option permet en outre de distinguer nettement un adversaire se trouvant derrière des obstacles comme une colline, un mur ou une construction. Le second mode est l’ESP « véhicule ». Il permet essentiellement de voir les véhicules libres, ainsi que ceux qui sont occupés autour de soi.

Le Wallhack ESP offre enfin d’autres avantages non négligeables pour toute personne souhaitant finir dans le Top 1 : l’affichage d’informations sur les « loots », le choix de la distance maximale d’affichage des informations, l’obtention des meilleurs items ou encore l’équipement rapide.

Par ailleurs, il est possible de créer une touche spécialement pour le Wallhack ESP. Grâce à cela, vous avez la possibilité de configurer comme vous le souhaitez votre hack afin de l’activer et de le désactiver en un simple geste grâce à ce raccourci.

L’Aimbot

L’Aimbot Fortnite est un cheat qu’il faut utiliser intelligemment pour ne pas attirer les soupçons de fraude provenant des autres joueurs. Lorsqu’il est bien utilisé, il permet d’éliminer tous les autres joueurs se trouvant dans un périmètre donné. Il a une portée de 1 000 mètres et peut s’utiliser en mode « rage » ou en mode « discret ». Pour l’utiliser, vous devez préalablement lui attribuer une touche pour son déclenchement. Nous vous recommandons d’opter pour la version « smooth » de ce cheat Fortnite. Celle-ci vous permet d’éliminer les adversaires de façon discrète et de donner l’impression aux autres joueurs que les gestes de votre personnage sont tout à fait naturels.

Le Triggerbot

Ce cheat utilisable sur Fortnite fera certainement le bonheur des joueurs qui préfèrent avoir recours aux tirs à longue distance. Il est conçu pour tirer automatiquement dès qu’un ennemi passe à proximité du joueur. Pour plus d’efficacité, vous pouvez même programmer le temps de latence à prendre en compte, afin d’éviter que le tir systématique ne manque la cible. Si vous arrivez à bien configurer ce paramètre, vous n’aurez aucun mal à battre des records de tir à longue distance.

Le mode No recoil

Ce cheat n’est pas aussi décisif que les autres hacks Fortnite, mais peut toutefois valoir son pesant d’or le moment venu. Il permet simplement de désactiver le recul de toutes les armes que vous utilisez dans le jeu. Cela permet ainsi d’avoir une excellente précision de tir. Il faut ajouter qu’avec ce hack Fortnite, vous ne risquez vraiment pas une exclusion du jeu, car il s’agit d’un cheat que les autres joueurs auront beaucoup de mal à remarquer.

Les hacks Fortnite sont-ils détectables ?

Le fonctionnement de la plupart des cheats Fortnite est bien connu. Ces derniers disposent de systèmes qui modifient le processus de jeu en insérant de nouvelles lignes de code dans l’algorithme du jeu. Les éditeurs de jeux, conscients de cela, ont mis en place des mesures afin de surveiller les joueurs qui ont recours à ce genre d’astuces.

Dans le cas de Fortnite, le bot de surveillance est connu sous le nom de Battleye. Ce dernier détecte automatiquement toute tentative de manipulation du processus de jeu et bannit les joueurs fautifs. Cela veut donc dire que certains types de hacks sont détectables. D’ailleurs, selon une publication du magazine économique Forbes, des experts en sécurité Cloud ont réussi à détecter une triche sur Fortnite. Pour éviter cela, il est recommandé d’avoir recours à un logiciel de cheat très efficace. Ce dernier est capable de prendre à défaut Battleye et de modifier le code du jeu selon les convenances du joueur. Mais faites attention aux revendeurs malhonnêtes qui commercialisent des hacks Fortnite qu’ils ne livrent jamais ou qui vous donnent des cheats incapables de contourner le système anti-triche de l’éditeur. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons de vous rendre sur un site fiable. N’hésitez pas à lire les avis des clients avant de prendre une décision.

Il faut également souligner que contourner le robot de l’éditeur ne suffit généralement pas. Si vous ne savez pas réellement comment utiliser vos hacks, vous allez attirer l’attention des autres joueurs qui demanderont votre exclusion de la plateforme de jeu. En plus d’opter pour des hacks Fortnite indétectables, il faut donc également savoir les configurer et les utiliser. Si vous abusez par exemple d’un cheat de visée automatique et que vous tuez très facilement plusieurs ennemis d’affilée, vous allez à coup sûr vous faire rattraper par la patrouille. La discrétion est donc le mot d’ordre à suivre si vous visez le Top 1 avec les systèmes de hacks sans attirer l’attention.

Si vous souhaitez rester discret dans l’usage des cheats Fortnite, nous vous recommandons deux règles à suivre rigoureusement. La première consiste à n’activer qu’un seul mode de triche à la fois. Il ne faut pas tout utiliser d’un coup, au risque d’éveiller les soupçons. Il faut également faire usage de certains codes avec parcimonie. Prenons le cas de l’Aimbot Fortnite par exemple. Comme évoqué un peu plus haut, si vous l’utilisez pour tuer des adversaires à tour de bras, vous n’allez clairement pas faire long feu dans le jeu. Privilégiez par exemple l’Aimbot smooth qui est beaucoup plus discret. Pour faire simple, vous devez utiliser vos hacks Fortnite de manière très intelligente. Faites tout votre possible pour donner l’illusion que vos prouesses sont tout à fait naturelles.

La seconde règle consiste à ne rien faire d’insensé en révélant par exemple à d’autres joueurs que vous avez recours à des cheats sur Fortnite. Il n’est malheureusement pas rare de voir des joueurs se vanter un peu trop de leurs performances. Si vous devez en parler, assurez-vous que les personnes qui vous écoutent sont de confiance.

Les hacks représentent le défi majeur auquel doit face le jeu phare d’Epic Games. Ce moyen permettant de jouer avec des cheats autant de fois que vous le souhaitez et d’évoluer très rapidement a révolutionné la façon de jouer de nombreux participants. Enfin, notez qu’il est tout de même préférable d’atteindre la première place par ses propres efforts. C’est totalement gratifiant, car en plus de décrocher le Graal, on ressent forcément un très grand sentiment de fierté.