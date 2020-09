Fortnite: les 5 meilleurs emplacements pour atterrir dans la saison 4

Même s’il est vrai que notre performance dans un jeu de Fortnite dépend toujours dans une certaine mesure du facteur chance, la vérité est que nous avons une série de données et de stratégies pour y parvenir que ce n’est pas cette dernière, mais notre propre capacité, qui est conforme comme un aspect déterminant autour du nombre de joueurs que nous atteignons survivre dans une fusillade. Et, précisément, nous ne pouvons pas oublier que chaque processus a un début et, dans ce cas, Cela implique de choisir un endroit pour atterrir.

Aussi, si l’on tient compte du fait que le taux d’apparition des coffres a beaucoup diminué dans la saison 4 en cours, qui est devenu l’un des les changements les plus importants qui sont venus à Fortnite à côté de la nouvelle saison, la vérité est que il sera crucial d’atterrir dans un endroit rempli de ces conteneurs.

C’est pourquoi, en suivant les données que l’on peut trouver sur la carte interactive dite Fortnite GG, nous voulions préparer un guide avec les endroits de cette saison 4 dans lesquels un plus grand nombre de coffres apparaissent et, par conséquent, ils sont formés comme un endroit où obtenir un bon équipement plus rapidement pour commencer le jeu du bon pied.

Meilleurs endroits pour tomber à Fortnite (saison 4)

Comme on peut le voir sur la capture d’écran que nous partagerons avec vous tous ci-dessous, nous verrons de quoi il s’agit Champ de Calígine celui qui est le plus susceptible de générer des coffres à l’intérieur de ses frontières. Cependant, il existe d’autres Lieux en vedette dans lesquels nous pouvons tomber pour assurer un bon butin au début d’une partie. Voyons ce qu’ils sont:

Champ de Calígine Domaine Doom Piscines pour dormir Sables brûlants Quais sales

Maintenant, l’une des choses dont nous devons tenir compte lorsque nous tombons dans l’un de ces endroits est que ces pas assez populaire pour devoir combattre d’autres joueurs pour l’équipement que l’on peut trouver à l’intérieur, ce qui nous laisse l’idée que les 2 meilleures options de cette saison 4 seraient Champ de Calígine et Filthy Docks.

