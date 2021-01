Fortnite Leak ruine quelques surprises

Une nouvelle fuite Fortnite a gâché quelques grandes surprises qui Jeux épiques semble avoir le processus pour les joueurs de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, PC et mobile.

En sélectionnant les fichiers de la mise à jour récente du jeu, le mineur de données FNBRUnreleased a noté que les Bolinchos et les Hoverboards, deux véhicules qui ne sont pas actuellement dans le jeu, ont été mis à jour., et suggérant qu’ils sont en cours d’élaboration, ce qui, bien sûr, suggère qu’ils reviendront à un moment donné dans un proche avenir.

En plus de Bolinchos et Hoverboards. Epic Games a également mis à jour Golf Carts, un autre véhicule préféré des fans que nous n’avons pas vu depuis longtemps. Encore. Cela signifie-t-il que les voiturettes de golf font leur retour? Pas nécessairement, mais on ne sait pas non plus pourquoi ces fichiers spécifiques sont mis à jour.

Alors que les preuves suggèrent que lLes trois véhicules reviennent, les fichiers n’indiquent pas quand ils reviendront.

Fortnite est disponible, gratuitement, via PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles.