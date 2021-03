Fortnite: le redoutable Deathstroke arrivera sur l’île

Nous avons été au chapitre 2, saison 6 de Fortnite, et les joueurs se préparent toujours au milieu des nouvelles fonctionnalités et cosmétiques du jeu.

Deathstroke est en train de devenir un skin dans la saison 6, comme je l’ai divulgué il y a quelque temps! Sur la couverture du 4ème Batman / Fortnite, vous pouvez déjà voir que le personnage fera partie de la bande dessinée! pic.twitter.com/SaVcU8bddk – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR)

L’un des éléments les plus attendus de la nouvelle saison est son croisement prévu avec Bandes dessinées DC, avec une mini-série complète de bandes dessinées de Batman / Fortnite: point zéro qui fera ses débuts plus tard ce printemps. Les premiers détails entourant la série avaient laissé entendre que Batman, Catwoman et un remake de Harley Quinn’s Rebirth seraient inclus dans la bande dessinée et le jeu, il semble qu’un autre personnage de DC le rejoindra bientôt.

La pochette récemment révélée pour Batman / Fortnite: Zero Point # 4 révèle qu’un Slade Wilson / Coup mortel sera inclus dans le jeu.

Deathstroke rejoindre le monde de Fortnite semble étrangement approprié à plusieurs niveaux, y compris le fait que les fans sont actuellement ravis du personnage de Joe Manganiello après la Justice League de Zack Snyder.

Deathstroke n’est que le dernier personnage de DC Comics à potentiellement arriver à Fortnite, après que Batman, Catwoman, Harley Quinn, The Joker, Poison Ivy, The Flash et Green Arrow aient déjà été inclus.