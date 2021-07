Fortnite : le créateur évite la suspension pour des commentaires contre un événement LGBT

L’un des créateurs de cartes les plus populaires de Fortnite a évité de suspendre son activité dans le jeu, ceci malgré ses commentaires contre l’événement pro LGBT+ « Rainbow Royale », qu’il a décrit comme quelque chose « contre nature ».

El usuario conocido como AwA, ha respondido a un tweet promocional del evento “Rainbow Royale” organizado por Epic Games con un comentario eliminado en el que señalaba “oh no”, agregando el lema “no soy un fanatico, pero esto va en contra de la nature ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « District 9 » travaille sur un jeu vidéo de tir AAA

Tout le monde est le bienvenu à bord du Battle Bus. Cette semaine, nous célébrons notre incroyable communauté LGTBQIA + avec les débuts de Rainbow Royale Obtenez des articles gratuits, écoutez des morceaux à la radio et passez un bon moment ! : https://t.co/77O22iy3Gk pic.twitter.com/i6j8ozDEWv -Fortnite (@FortniteGame)

20 juillet 2021





Ce ne serait pas la première fois qu’AwA présente une activité en ligne contre l’événement Epic Games, puisque certains utilisateurs sur Twitter ont souligné que le créateur de la carte a aimé de nombreuses publications et mèmes critiquant la célébration de la « Rainbow Royale » à Fortnite.

Epic Games aurait désactivé la carte « Pro 100 », une création d’AwA qui avait réussi à devenir l’un des scénarios créés par les utilisateurs les plus populaires parmi les joueurs « Fortnite », en plus de retirer son code « Support to the Creator ». Compte tenu de cela, l’utilisateur a publié un « pas d’excuses » dans lequel il a déclaré « ne s’être jamais attendu à être blessé » et s’est excusé d’avoir donné son avis.

Merci à tous, maintenant mes cartes sont de retour, jouez et profitez-en maintenant.❤️ -AwA (@CODE_AWA)

21 juillet 2021





AwA a supprimé le message et a déclaré plus tard: «Je suis désolé pour tout le monde pour ce que j’ai dit à propos de l’événement Rainbow Royale et de la communauté LGBT +. Je n’essayais pas de blesser qui que ce soit mais d’exprimer mon opinion sur l’événement. Je comprends si c’est blessant et je suis profondément désolé pour tout ce que j’ai blessé.

L’utilisateur a souligné que son expression est due à sa religion et à la façon dont il a été élevé et qu’il a encore beaucoup à apprendre et à corriger. Cela semble avoir suffi à Epic Games pour restaurer les cartes créées par AwA dans Fortnite.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Final fantasy XIV : le réalisateur s’énerve des comparaisons avec WoW

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont fait part de leur déception face aux « mesures » prises par Epic Games, certains les comparant à « simplement tapoter la main pendant quelques heures », puis abandonner l’homophobie scandaleuse d’AwA contre la communauté des joueurs de Fortnite.

Grâce à l’événement « Rainbow Royale », qui durera toute une semaine, les joueurs « Fortnite » pourront obtenir un certain nombre de nouveaux objets et objets thématiques de LGBT + Pride, qui pourront être utilisés pendant leurs parties.