"Fortnite" La saison 4 se termine avec l’événement Galactus Live: vous y êtes

La saison 4 se termine en « Fortnite » avec un big bang – ou plutôt avec un gros combat. Lors d’un événement en direct, Galactus fera vibrer le terrain. Vous pouvez rejoindre le combat contre lui.

Le 1er décembre, il y a une confrontation: Galactus, le super méchant de l’univers Marvel, met fin à la guerre du Nexus et peut détruire la carte actuelle avec son arrivée. Ensuite, le combat pourrait continuer sur une nouvelle carte – après tout, une fin est toujours un début.

Voulez-vous participer à la brillante finale de cette saison et vous battre contre Galactus? Epic Games a déjà expliqué plus en détail sur le site Web du jeu de quoi il s’agit et comment vous pouvez participer.

Showdown le 1er décembre en début de nuit

L’événement en direct commence le 1er décembre à 22 h. Vous ne pouvez participer que si vous avez installé la version 14.60. Sinon, faites-le dès que possible. Connectez-vous à « Fortnite » au moins une heure avant le début de l’événement, c’est-à-dire au plus tard à 21 heures – selon Epic Games, vous obtiendrez une place à l’événement en direct. Mais attendez-vous à ce que la communauté soit impatiente et que de nombreux joueurs s’inscrivent bien plus tôt. Peut-être que vous connecter avant 20 h n’est pas du tout une mauvaise idée. Le mode événement commence à 21h30 et vous pouvez le contrôler.

Ça y est, c’est aussi simple que ça de participer à l’événement en direct. Bien sûr, Epic Games n’a pas encore révélé ce à quoi vous vous attendez exactement. Mais il doit y avoir un peu de tension vers la fin.