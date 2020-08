Fortnite: Guide des défis d’éveil mystique

Aux hauteurs où nous sommes actuellement, il va sans dire que Jeux épiques a réussi à redynamiser l’intérêt de la communauté Fortnite pour le jeu grâce à une saison 4 qui a fait divers personnages importants de merveille arriver à la bataille royale.

Et est-ce une bonne partie de l’attrait de la nouvelle saison de Fortnite parcourez les récompenses que nous pouvons obtenir grâce à votre Battle Pass; pass qui, en plus, nous offrira une série de défis supplémentaires avec lesquels obtenir plus de récompenses, étant les défis de l’éveil Mysticisme ceux sur lesquels nous allons nous concentrer dans ce guide.

Avant de débuter pleinement le défi en question, il faut souligner que pour tirer le meilleur parti de l’expérience que nous obtiendrons grâce à lui, l’idéal est que vous ayez obtenu le Battle Pass de la saison 4 de Fortnite pour un total de 950 V-Bucks. Nous vous rappelons que vous pouvez les obtenir au meilleur prix du marché grâce à Eneba en cliquant dessus même lien.

Comment relever les défis mystiques de la saison 4 de Fortnite

La première chose que nous devrons faire pour pouvoir accéder aux défis supplémentaires de Mysticisme dans Fortnite être Atteignez le niveau 86 dans le Battle Pass de cette saison; quelque chose qui deviendra une exigence essentielle si nous voulons avoir l’opportunité de relever les défis du personnage.

Utilisez une cabine téléphonique comme Mysticisme

Ceux d’entre vous qui ont joué à Fortnite pendant quelques saisons seront plus que familiers avec les cabines téléphoniques. C’est une série d’éléments qui apparaîtront dans des bases avec des hommes de main et qui nous permettront de nous déguiser. En tenant compte de cela, pour relever ce défi, nous devrons porter la peau de Mysticisme (Débloque au niveau 80 du Battle Pass) et recourir à Domaine Doom à la recherche d’une cabine. Ensuite, nous vous laissons avec quelques captures d’entre eux afin que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent:

Infligez des dégâts avec des armes de différentes raretés comme Mysticisme (0/3)

La bonne chose à propos de ce défi est que c’est un défi que nous pouvons résoudre de manière normale pendant que nous jouons. Fortnite. Tout ce que nous avons à faire c’est infliger des dégâts à d’autres joueurs ou serviteurs (peu importe la quantité) avec des armes de différentes larmes tandis que nous avons la peau de Mysticisme.

Utilisez un geste comme Mysticisme après avoir éliminé un adversaire

Le troisième défi des défis de Mysticisme Ce sera une autre que nous pourrons réaliser sans trop de complications: tant que nous aurons la peau équipée, nous devrons effectuer le geste du personnage (celui obtenu au même niveau 86 du Battle Pass) après avoir tué un ennemi. Notre recommandation est que vous passiez en mode Combat d’équipe, car là, vous pouvez effectuer cette tâche beaucoup plus facilement.

