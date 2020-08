Fortnite: Guide des défis des anciens astronautes de la saison 3

Concevoir Fortnite sans la sortie de nouveaux défis hebdomadaires qui déclencheront la bataille royale chaque semaine est une tâche presque impossible. Surtout, à cause de l’idée que Jeux épiques Il a toujours utilisé ces défis pour maintenir l’intérêt de la communauté de fans pour le jeu et, en plus, donnez-leur la possibilité de monter à pas de géant à travers le Battle Pass de la saison en service.

Cependant, nous ne pouvons pas oublier que, mis à part le défi hebdomadaire que je joue à chaque fois, Jeux épiques profite généralement de toutes les occasions qui se présentent à lui première dans Fortnite une série de défis cachés Ils ne sont visibles que lorsque vous approchez de la zone spécifique vers laquelle ils nous obligeront à aller.

Quelque chose comme ça s’est produit avec les défis de l’ancien astronaute, qui ont été révélés avec le nouvel emplacement de Aquaman après la dernière baisse du niveau d’eau sur la carte. De cette manière, dans ce même guide, vous trouverez toutes les informations que vous devez savoir afin que vous puissiez obtenir une bonne poignée de points d’expérience supplémentaires.

Où sont les parties du navire de l’ancien astronaute Fortnite

La première chose que nous devons prendre en compte est l’endroit sur la carte où nous devons nous rendre pour que l’événement soit activé et que nous puissions réaliser les trois défis qu’il nous offre. La zone en question est située dans le quadrant F1 de la carte, au nord-est de Falaises de sable. Ensuite, Nous indiquons ses coordonnées exactes dans la capture d’écran suivante:

A partir de là, il ne nous reste plus qu’à résoudre les trois tâches qui nous seront demandées. Notre recommandation est que vous alliez au mode Combat d’équipe pour les terminer Puisque, pour une raison quelconque, ce sont des défis qui seront partagés avec les coéquipiers, nous n’aurons donc plus qu’à nous rapprocher de l’endroit et à attendre que d’autres les terminent pour nous.

Récupérer les pièces perdues (0/3)

Installer les pièces manquantes (0/3)

Lancez le navire! (0/1)

Cependant, en tenant compte du fait que vous voudrez peut-être le compléter seul ou qu’un moment viendra où vous utiliserez ce guide lorsqu’il n’y aura plus beaucoup d’utilisateurs intéressés à s’y approcher car ils auront relevé les défis, nous vous laissons une image de l’endroit en lequel Nous vous montrons où se trouvent les trois parties du navire de Fortnite. Une fois que vous les aurez récupérés, il ne vous restera plus qu’à vous y rendre pour les installer et démarrer la séquence de décollage.

