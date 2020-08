Fortnite: Galactus se rapproche de plus en plus de l’île du jeu, selon de nouvelles images

En plus des nombreux contenus que vous avez reçus Fortnite déjà grâce à la saison 4 son patch 14.00 Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes confrontés à une bataille royale parfaitement adaptée au modèle des jeux en tant que service, ce qui implique qu’elle continuera à recevoir mises à jour fréquentes avec plus de nouvelles dans les mois à venir.

Et, justement, l’un des plus grands attraits de Fortnite par rapport à ces derniers est qu’ils n’évoluent pas seulement la mécanique du jeu au fil des semaines, mais il en va de même pour l’intrigue cachée de chaque saison, étant le conflit entre Galactus et les héros de Marvel et Fortnite celui qui occupera notre attention dans ces mêmes lignes.

Le fait est qu’en plus du fait qu’il existe déjà une série d’indices qui pourraient faire avancer certains détails sur le grand événement qui aura lieu dans cette saison 4, il y a un élément spécifique qui a été mis en évidence par le fuyant connu sous le nom de Kaspol et qui pointent vers un fait clé: Galactus lui-même serait plus près d’atteindre l’île de Fortnite tous les jours; quelque chose qui peut être clairement vu dans une étoile qui apparaît dans le ciel qu’il correspondrait au méchant et qu’il s’agrandirait chaque jour. Ensuite, nous vous laissons une galerie d’images pour que vous puissiez la voir de vos propres yeux:

Enfin et dans le but de compléter les informations que nous avons voulu partager avec vous tous dans le même sens, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite avec l’objectif de vous apporter toutes les nouvelles importantes qui surviennent par rapport à sa saison 4 et, surtout, sur l’éventuel grand événement final de la saison qui serait lié au très Galactus.

