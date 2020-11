Fortnite: Galactus a déjà commencé à émerger des profondeurs de la mer, selon une nouvelle image

Selon la date et l’heure officielles Jeux épiques partagé l’événement final de la saison 4 et dont nous avons déjà recueilli les détails dans cet autre article, La vérité est qu’il reste de moins en moins de jours pour que nous puissions voir de nos propres yeux ce que l’entreprise a préparé pour la conclusion de la saison actuelle de Fortnite; quelque chose qui viserait à correspondre avec un conflit contre Galactus ce serait sans précédent dans l’histoire de la bataille royale.

Et c’est que la communauté des dataminers a réussi à trouver une série de nouveaux détails sur l’événement susmentionné, comme, par exemple, que le méchant susmentionné de merveille a déjà commencé à émerger des profondeurs de la mer: si on fait attention à un côté de l’île, on observera comment les cornes du casque de Galactus ils commencent déjà à être visibles, comme le leaker connu sous le nom de FortTory dans l’image que nous vous laissons ci-dessous:

En outre, le même dataminer que nous avons déjà mentionné a fait écho à un autre indice qui nous ferait mieux comprendre la taille gigantesque qu’il aurait Galactus dans l’événement final de la saison 4 de Fortnite (lequel déjà fui il y a quelques jours), c’est-à-dire que l’une des phrases soumises à l’événement susmentionné fait référence au fait que nous pourrions utiliser le bus de combat comme véhicule pendant le même; phrase qui serait érigée par les mots suivants: « Vous savez conduire un bus de combat … n’est-ce pas? »

Quoi qu’il en soit et dans le but de compléter les informations que nous avons voulu partager avec vous tous dans ce sens, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones nous serons très attentifs aux prochaines étapes que vous entreprendrez Fortnite pour vous apporter toute autre nouvelle qui survient autour de l’événement final de sa saison 4.

