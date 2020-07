Fortnite: fuit lorsque le skin Galaxy Explorer arrivera dans la boutique d’objets

Autant nous prêtons attention à ces changements qui Jeux épiques prévoit d’introduire dans Fortnite à court terme et ils promettent de donner une grosse torsion à tout ce à quoi nous sommes habitués dans leurs jeux, il serait injuste d’oublier toutes ces options que la société nous offre lorsqu’il s’agit de personnaliser notre avatar dans la bataille royale; quelque chose qui passe obtenir des skins, des accessoires, des emballages d’armes et d’autres objets cosmétiques (certains gratuitement) via la boutique en jeu.

Et il y a certaines occasions où il mérite de mettre un accent particulier sur certains de ces mêmes éléments, car ce sont des objets vraiment exclusifs; étant le skin Galaxy Explorer celui dont nous parlerons dans les lignes suivantes, étant donné que le Samsung aurait fui lorsque cette tenue arriverait à la boutique d’objets Fortnite.

Date de sortie du Galaxy Pack défini dans Fortnite

Le fait est que le dataminer connu sous le nom de iFireMonkey Il a partagé une image de l’un de ses disciples dans laquelle son propre Samsung a lancé par erreur l’avertissement que le Galaxy Explorer était déjà disponible à Fortnite; quelque chose qui ne laisse aucun doute: l’ensemble sortira lorsque le magasin changera dans les prochaines heures aujourd’hui, jour 31 Juillet, selon la fuite. En outre, l’utilisateur connu sous le nom de ENFortniteBR Il a partagé une image de l’ensemble dans laquelle nous pouvons clairement voir chaque élément:

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que souligner que nous sommes confrontés à des informations qui ont été filtrées par des sources externes et que être Jeux épiques celui avec le dernier mot concernant la première de l’ensemble. Enfin, on ne peut que se rappeler que ce sera en vente en magasin d’objets pour une poignée de dindes et que vous pourrez les obtenir au meilleur prix du marché grâce à Eneba à travers cela même lien.

