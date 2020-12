Fortnite fonctionne désormais mieux sur les anciens PC

Soi Fortnite il est si populaire que c’est aussi en raison de sa capacité à bien fonctionner sur n’importe quelle plate-forme. De PlayStation 4 à Nintendo Switch, puis passez aux consoles de nouvelle génération jusqu’aux PC haut de gamme. Cependant, pour rendre le titre accessible à d’autres tranches du public, Epic Games en a annoncé un sur son blog « mode Performance » dédié à ceux qui possèdent des ordinateurs obsolètes. Ce mode sera disponible à partir d’aujourd’hui 15 décembre en version alpha.

Pour le démarrer, sélectionnez-le simplement dans les paramètres du jeu. Ce faisant, « des améliorations significatives des performances sont obtenues en échangeant la qualité visuelle pour réduire l’utilisation de la mémoire et alléger la charge sur le CPU et le GPU », rapporte Epic Games. De cette façon, les détails visuels seront moins nets, mais tout ira à augmenter la fluidité du jeu. Ces informations seront présentes dans le message d’avertissement qui apparaît automatiquement aux utilisateurs qui jouent à Fortnite sur des ordinateurs obsolètes à chaque fois qu’ils démarrent le jeu. De plus, à partir de maintenant, il sera possible de profiter de la fonction qui vous permet de supprimer l’intrigue haute résolution de l’installation du jeu, ce qui donne la possibilité de gagner beaucoup d’espace sur le disque dur.

En bref, grâce au mode performance, les utilisateurs pourront profiter d’une augmentation massive de la fréquence d’images sur du matériel plus ancien. Même sur un vieil ordinateur portable il sera donc possible d’exécuter Fortnite en résolution 720p à 60 images par seconde. La nouvelle fonctionnalité sera disponible pour Battle Royale et le mode créatif. Voici les spécifications techniques publiées sur le blog Epic Games pour comprendre à quel type de PC le mode performance se réfère:

Exemple de matériel 1

Processeur: Intel i5-8265U à 1,60 GHz

Mémoire: 8 Go de RAM

GPU: Intel UHD Graphics 620

FPS avant: 24 ips

FPS après: 61 fps

Exemple de matériel 2

Processeur: APU AMD A10-5745M à 2,1 GHz

Mémoire: 6 Go de RAM

GPU: AMD Radeon (TM) HD 8610G

FPS avant: 18 fps

FPS après: 45 fps