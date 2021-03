Fortnite: Find the Thief – Mission d’aiguille

Nous vous montrons l’emplacement du voleur à Fortnite. Nous devons juste aller à Colossal Crops et parler à un nouveau personnage cette saison.

Plus de quêtes de la flèche et de Tarana. Cette fois, nous devrons trouver un voleur à Fortnite. Nous devons simplement passer aux cultures colossales. Là, nous parlons à Raz et c’est tout. Bien que maintenant nous devrons faire plus de missions pour compléter tous les défis de la semaine.

Jouez le dernier RAPPORT et revenez avec RAZ

Une fois que nous avons trouvé Tarana, le voleur, et parlé à Raz, nous devons trouver le dernier rapport audio. Vous trouverez les cultures colossales. Une fois le rapport trouvé et entendu, nous ne pouvons parler qu’à Raz pour terminer les missions.

Pour compléter ces défis hebdomadaires Fortnite, vous pouvez jouer au mode Battle Royale ou au mode escouade. En mode escouade, ce sera plus facile pour vous, car vous pouvez tomber dans votre zone. Au cas où ils vous tueraient, vous pourrez à nouveau revivre.

Emplacement de l’artefact du culte de La Aguja

Ici vous avez l’emplacement de l’artefact du culte de La Aguja que Raz nous demande de compléter son costume. En plus de cela, nous aurons besoin d’un talisman culte d’un gardien, d’une dent de loup, d’une défense de sanglier et de trois plumes de poulet. Vous pouvez trouver l’artefact en mode solo Battle Royale, en duos, trios, escouades et en mode escarmouche. Dans cette vidéo, nous vous montrons uniquement l’emplacement de l’artefact du culte de La Aguja.

Talisman gardien du culte de l’aiguille

Pour compléter son costume, Raz nous demande le talisman d’un culte gardien. Pour cela nous devrons visiter l’une des tours que nous trouverons sur la carte. Ces tours sont protégées par un gardien. Équipez-vous bien avant de vous attaquer à l’un de ces gardes. Lorsque vous les tuez, vous aurez le talisman nécessaire. Il suffit d’un seul gardien pour tuer.

Autres guides d’intérêt

Objets d’artisanat et armes mécaniques

Où trouver de l’os pour nos armes

Comment créer la cape de chasseur dans Fortnite Season 6

Où trouver et chasser les animaux sauvages

Utilisez cinq tyroliennes différentes dans Fortnite

Échantillons de littérature