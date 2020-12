"Fortnite" fait maintenant un crossover avec TOUT – c’est ce que nous voulons

Avec « Fortnite », Epic Games a créé la plate-forme de croisement parfaite. Que ce soit Marvel, DC ou « Star Wars »: le jeu propose des skins de personnages et des événements de toutes sortes de culture pop. Et: Il y en a de plus en plus – mais les développeurs ont-ils déjà ces cinq apparitions d’invités spectaculaires garanties sur leurs écrans?

Après toute une saison Marvel, « Fortnite » frappe un coup de tête dans la saison 5: The Mandalorian de « Star Wars » est dans le jeu, et des personnages de jeux vidéo comme Kratos de « God of War » et Master Chief de « Halo » s’arrêtent. Crossover impossible? N’existe plus dans le jeu de tir Battle Royale. Nous aimerions avoir celui-ci ensuite!

1. Football

Olli Kahn pose son deltaplane sur la ferme et se fraye un chemin à travers le toit avec une hache – le son chatoyant d’un coffre au trésor brillant en or fait signe. Mais qu’est-ce que c’est? Avant qu’il ne puisse ramasser le butin trouvé, des étapes rapides approchent. Zlatan Ibrahimović jette soudain un coup d’oeil de derrière un coin. Mais avant que Kahn n’ait le fusil tactique vert à portée de main, Ibra s’élance – jusqu’à présent sans arme. Une poursuite folle commence, jusqu’à ce que le titan des gardiens soit finalement victime du rapide attaquant suédois aux abords de Frenzy Farm …

Avons-nous besoin d’écrire davantage? Peut-il y avoir quelque chose de plus approprié qu’une saison FIFA dans Fortnite? Peut-être que oui, si la licence EA expire à un moment donné …

A lire : Graphiques des ventes au Royaume-Uni: la mafia fait partie du top 10 non pas une fois mais deux fois Football et «Fortnite» vont de pair. Mais il y a plus!

2ème rappeur

Quiconque n’a pas joué à « Def Jam Vendetta » de 2003 sur PS2 ou Game Cube n’était pas du hip hop. Ghostface Killah, Ludacris, Method Man – les rappeurs les plus éblouissants de l’époque ont concouru en tant que lutteurs avec des coups spéciaux à couper le souffle et des finisseurs absurdes.

La genèse ridicule du Beat ’em Up et son succès le montrent clairement: « Fortnite » était mûr pour une saison de rap bien avant Travis Scott – y compris des cosmétiques scintillants, des émoticônes élaborées et accompagné d’un festival de musique marathon en direct en mode Party Royale.

3. Groupes de rock

Oui, certes, le rock n’est actuellement pas exactement la musique de « la jeunesse » et un crossover « Fortnite » avec des stars de la pop et du rap est plus réaliste. Mais: les pop rockers Weezer avaient déjà leur propre petite île dans le jeu et lors de l’événement en direct à la fin de la saison 4, une chanson du nouvel album d’AC / DC jouait – le sujet pénètre donc en quelque sorte les personnes âgées (ou leur gestion) par.

Nous pensons: il y a plus! Les skins d’icônes du rock ne seraient qu’un humble début. Pourquoi pas un événement musical de masse comme celui que des milliers de fans de Foo Fighters ont déjà organisé en Italie? Duels solo de guitare? Des tambours rythmiques? En attendant, nous allons démanteler les installations de Weeping Woods et nous convaincre que c’est une chambre d’hôtel …

4. Lego

Partout où vous pouvez construire des choses à partir de blocs, la pensée de Lego n’est jamais loin. Minecraft l’a compris il y a longtemps et a licencié des ensembles officiels pour les borniers danois. « Fortnite » pourrait aller encore plus loin, transformant toute l’île en plastique nubby et les personnages du jeu en figurines angulaires. Visuellement, le look comique et le look Lego devraient de toute façon aller bien ensemble. Et comme Lego aime aussi acheter en matière de licences, il y a suffisamment de matériel pour des saisons de crossover entières: « Lego Fortnite Star Wars », « Lego Fortnite Marvel », Lego Fortnite Lord of the Rings « – ce n’est pas créatif, c’est efficace.

Juste des boutons dessus et le Lego « Fortnite » est prêt!

5. Philosophes

Il y a un ancien croquis de Monty Python dans lequel des philosophes de l’ère moderne rivalisent avec des philosophes de l’antiquité dans le football. Cela ressemble à ceci: des hommes barbus dans des vêtements amusants se promènent en pensant sur le terrain jusqu’à ce qu’Aristote ait la brillante idée de botter le ballon avec un « Eureka » courageux. Soyons honnêtes: cela fonctionnerait également sur l’île « Fortnite » et avec des armes à feu de bande dessinée! La vue d’une escouade de Nietzsches moustachus en duel avec Socrate, Platon et Karl Marx vaudrait absolument ses V-Bucks.