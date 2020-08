Fortnite et Marvel toujours ensemble: dans la saison 4, Galactus envahit le jeu

Dans les fans de l’univers merveille sera enthousiasmé par la nouvelle saison de Fortnite. Le jeu de tir en ligne populaire vient de sortir de la mise à jour qui l’amènera à saison 4 du deuxième chapitre, baptisé Guerre pour le Nexus et plein de références au monde de la bande dessinée et aux œuvres cinématographiques qui s’en inspirent. Non seulement cela: avec la présence de nombreux personnages de Marvel les plus connus, la nouvelle saison promet une histoire intrigante basée sur le dévoreur de mondes Galactus et de nombreuses nouveautés du point de vue des paramètres et des armes disponibles.

Des super pouvoirs en route

Tout d’abord, dans la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite, les joueurs pourront emprunter des super pouvoirs des héros et méchants Marvel collection d’objets symboliques qui appartiennent à des personnages bien connus: des gants arcaniques du docteur Doom au bouclier épineux de Groot, en passant par la célèbre tablette du surfeur d’argent et d’autres artefacts qui seront révélés plus tard dans la saison. Chaque objet donnera aux joueurs qui entreront en possession des capacités spéciales à découvrir.

Les autres actualités de la saison 4

L’île de combat sera également survolée par Des drones Stark Industries remplis de fournitures: les abattre fournira des armes, des compétences et d’autres ressources précieuses pour arriver à la fin du match. Parmi les armes un nouveau fusil, également de Stark, qui vous permet d’abattre les ennemis d’une manière différente en fonction de la façon dont le but est pris. La mise à jour promet enfin nouveaux paramètres à l’intérieur de l’île et des émoticônes à débloquer liées à chacun des héros ou méchants présentés cette saison. Pour comprendre ce qui se passe sur l’île et pourquoi Galactus a décidé de la cibler, assez lire la bande dessinée virtuelle présent dans l’Héliporteur du Bouclier – l’un des nouveaux environnements du jeu.

Lecteurs iPhone exclus

Malheureusement, comme prévu, les joueurs qui ont installé Fortnite sur des systèmes iPhone ou Mac seront exclus de la mise à jour. C’est le résultat de l’affrontement que le développeur Epic Games recherchait contre Apple ces derniers jours, et qui a conduit à la sortie de Fortnite de l’App Store: le titre ne peut plus être téléchargé depuis le magasin numérique Apple e ne peut plus recevoir de mises à jour, y compris ce qui le rend compatible avec la nouvelle saison.