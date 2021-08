Fortnite est le prochain jeu à copier parmi nous dans un nouveau mode

D’abord, c’était Call of Duty: Black Ops Cold War, et maintenant c’est Fortnite qui copie Among Us avec un nouveau mode qui ressemble au jeu d’Innersloth consistant à déterminer qui agit sus. Sous le nom d’imposteurs, il s’agit « d’un mode pour un maximum de dix joueurs : huit agents qui maintiennent le pont et deux imposteurs pour le dépasser ». Semble familier? Nous le pensons.

Les huit agents doivent effectuer des tâches telles que l’étalonnage des coffres et des lamas, la fourniture de rapports de tempête pour analyse et la réparation du célèbre bus de combat. Dans l’équipe opposée, les deux imposteurs doivent tenter de se fondre et éliminer sournoisement les agents sans être découverts. Si un agent découvre un cadavre, il peut choisir de le signaler et ensuite voter pour qui il pense être le principal suspect. La partie est gagnée lorsque tous les imposteurs sont éliminés. Ouais, c’est vraiment Les imposteurs de Fortnite Parmi nous.

Au moins Fortnite a sa propre petite tournure sur la formule : les imposteurs sont équipés de quelques outils pour les aider à rester incognito. Toutes les missions inachevées peuvent être désactivées pendant une durée limitée, les agents peuvent téléporter tous les joueurs vers une autre partie de la carte et la capacité Peely Party transforme tout le monde en Peely pendant une courte période. Soigné! Le mode à durée limitée est disponible pour jouer maintenant dans Fortnite.