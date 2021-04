Fortnite est de retour en ligne: voici l’actualité de la nouvelle mise à jour de la saison 6

Comme c’est souvent le cas, les serveurs de Fortnite ils étaient hors ligne de 10 ce matin jusqu’à environ 13 heures. La raison en est le travail de maintenance par l’équipe de développement pour la sortie dumise à jour v16.30, plein de nouvelles importantes concernant tous les modes de jeu disponibles (Battle-Royale, Creative et Save the World). Certains d’entre eux ont été anticipés par Epic Games lui-même, comme les défis de la jungle caractérisés par le style de Raz.

Mais c’est un petit avant-goût, car la mise à jour Fortnite v16.30 s’avère vraiment corsée. Avec ça, ils viennent 13 nouvelles armes, entre Primordial et Improvisé. Un nouveau véhicule est également disponible, le Choppa, hélicoptère compatible avec le Race Control Point récemment publié. Un autre changement bienvenu est que les périphériques de point de sauvegarde sont enfin présents en mode créatif. Cela signifie qu’à partir de maintenant, il est possible de reprendre le jeu à partir du même point où il a été interrompu. De plus, vous pouvez enregistrer votre progression via plusieurs emplacements. Une fonctionnalité particulièrement appréciée de la communauté.

Et ce n’est pas tout: l’un des contenus les plus attendus d’aujourd’hui est le skin Neymar Jr via le Battle Pass de la saison 6, Fury. La star du football brésilien apporte de nouvelles missions, de nouveaux objets esthétiques (en quatre variantes), ainsi que de nouvelles compétitions et initiatives à Fortnite. A partir d’aujourd’hui, le Go Crazy Arena, playlist créée par les membres de la communauté avec des batailles 8v8 avec des régénérations et des mises à niveau infinies. Ce n’est pas un hasard s’il est présenté comme une expérience détendue. Demain, ce sera au tour de la Coupe Neymar Jr, tournoi divisé par régions. Le prix à gagner sont des chaussures de football avec un design personnalisé inspiré de la forme primordiale de Neymar Jr à l’intérieur de Forntite. En participant au tournoi, il sera toujours possible d’obtenir l’émoticône Winning Round. Bref, beaucoup de viande au feu pour Fortnite, bien qu’un peu plus d’un mois se soit écoulé depuis le début de la nouvelle saison du chapitre 2, qui en soi a révolutionné le monde du jeu.

